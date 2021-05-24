О пожаре на полигоне ТБО "НГ" сообщили сегодня, 24 мая, рудненские общественники. А местный "Экопатруль" на своей странице в Instagram опубликовал видеозаписи с горящими отходами. Пожар на полигоне начался ещё в субботу, 22 мая.

- По словам рабочих-сортировщиков, которые там находились, в середине дня раздался хлопок, после чего в нескольких местах появилось пламя. Но эти слова не проверены, нужно дождаться заключения пожарных, - прокомментировал "НГ" заместитель директора ТОО "Рудный-Абат-2006" Алексей НУРУШЕВ. - Мы сразу вызвали полицию. Приехали пожарные - они хорошо отработали, проблем с водой не было. Вы понимаете, что любой пожар на полигоне тушится очень долго. Они заливают очаг возгорания, на это потребовались сутки, потом осматривают место пожара на предмет тлеющих объектов. Сегодня на полигоне два бульдозера ведут работы по засыпке мест пожаров грунтом. Завтра мы будем обследовать полигон и выяснять причину возгорания.

Полигон продолжает работать в штатном режиме. Свалка занимает 50 га, но точная площадь пожара пока неизвестна.

- Возможно, это был поджог, - предполагает Нурушев. - Не хочу никого обвинять, но на полигоне бывают люди, я сам их видел, которые ходят в рабочей одежде с металоискателями в поисках цветмета. Что-то они выискивают, тут же обжигают, а для пожара много не надо. Мы проводим досмотр автомобилей, прибывающих на полигон, но не можем выставить охрану по всему периметру свалки. Второй возможный сценарий - самовозгорание листвы и сухостоя, который мы вынуждены вывозить с городских контейнерных площадок. Месяц назад трава и листва, которые не являются ТБО, загорелась прямо в нашем мусоровозе. Пока мы ждем заключения специалистов.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что "материал в УП Рудного ещё не поступил". Когда поступит, проведут расследование, в рамках которого будет назначена экспертиза.

Пресс-секретарь департамента по ЧС Валихан ДУСАНОВ сообщил "НГ", что площадь пожара составила ориентировочно 800 кв. м. Сообщение о пожаре поступило 22 мая, в 14:06. На месте работали от ССГПО 2 гусеничных трактора, погрузчик, КамАЗ. От ДЧС на тушение выехали 1 пожарная машина и 4 сотрудника личного состава. Причина пожара уточняется, предположительно - неосторожное обращение с огнем.