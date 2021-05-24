Мужчина отправился порыбачить на реке Тогузак. Когда его нашили, рыбак был жив и невредим, но сильно искусан комарами.

Как рассказали в пресс-службе дапартамента полиции Костанайской области, о пропаже 58-летнего местного жителя стало известно 22 мая. В отдел полиции Карабалыкского района обратилась жена пропавшего. Она рассказала, что мужчина ушёл на рыбалку и не вернулся. О его местонахождении не было никакой информации более суток. На телефонные звонки он не отвечал.

- В поисках рыбака была задействована оперативно-поисковая группа, использовались лодки и спецавтомашины. В результате в течение трех часов мужчину нашли, - рассказали в полиции. - Как оказалось, он рыбачил в заводи среди камышей. Потом отошел на небольшое расстояние, заблудился, потеряв ориентир в камышовых зарослях, и не смог выйти на берег.

Полицейские обнаружили рыбака в «камышовом лесу», где он провел более шести часов. Мужчину доставили в больницу, но в медицинской помощи он не нуждался.

Жена рыбака поблагодарила сотрудников, которые занимались поисками ее мужа - оперуполномоченного Нурлыбека Кизатова, Азамата Бикенова и участкового Жаната Сатпаева - за их оперативную работу.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО