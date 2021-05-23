Темп прироста заболеваемости за сутки, 22 мая, составил – 0,26%. Днем ранее темп прироста был на том же уровне, количество выявленных случаев КВИ равнялось 40.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 20, Рудный - 5, Костанайский район – 4, по 2 случая - в Аулиекольском, Карабалыкском, Федоровском районах, по 1 случаю - в Житикаре, Алтынсаринском, Денисовском, Камыстинском, Карасуском, Сарыкольском районах.

- 34 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 35 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 мая 2021 г. зарегистрировано 15 382 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 613 человек.