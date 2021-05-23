Российская певица Manizha заняла девятое место, передает Informburo.kz.

В Нидерландах завершился песенный конкурс "Евровидение". Его победителем стала итальянская группа Maneskin, сообщается на сайте организатора конкурса.

Всего в финале выступили представители 26 стран. Победители исполнили песню Zitti e buoni ("Тихие и смирные").

Сообщается, что голосование жюри выиграла Швейцария, а Италия заняла только четвертое место. Но зато итальянская рок-группа с большим перевесом победила в общественном голосовании, набрав в общей сложности 529 баллов и оставив Швейцарию на третьем месте после Франции.

Måneskin – группа, получившая признание критиков, в которую входят вокалист Дамиано, басист Виктория, гитарист Томас и Итан на барабанах. Они взяли название своей группы от датского слова "лунный свет» как дань уважения родине своего басиста Виктории.

На втором месте оказалась артистка из Франции Барбара Прави с песней Voilà.

От России выступила певица Маnizha. Выбранная ею песня Russian Woman ранее вызвала дискуссию в соцсетях. Критики отмечали, что исполнение на русском языке может быть не понятно аудитории конкурса. В итоге российская певица заняла девятое место, получив за выступление 204 балла.

После конкурса Manizha сказала, что гордится своим выступлением, а во время исполнения песни чувствовала поддержку зала. Это заявление она сделала в эфире "Первого канала".

"Для меня главное было – сделать все на 100% на сцене. Я собой горжусь", – сказала Manizha.

Восьмое место заняла литовская группа The Roop с песней Discoteque (220 баллов), десятое – представительница Греции Стефания Либеракакис с песней Last Dance (170 баллов).