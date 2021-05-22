Мероприятие, посвященное Международному дню музеев, который отмечается 18 мая, проходило в областном историко-краеведческом с 19.00 до 23.00, поэтому точнее было бы назвать его “Вечером в музее”. На масштабность и продолжительность повлияла пандемия КВИ.

В казахской юрте можно было сыграть в асык /Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

- Ежегодно консультативный комитет международного совета музеев предлагает новый девиз этого праздника. В этом году тема “Будущее музеев: восстановление и обновление”, - пояснила экскурсовод Валентина ПАЛАЕВА.

Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

Организаторы были в медицинских масках, того же требовали от посетителей, которые надевали это средство защиты по своему усмотрению.

В здании музея разместилиссь выставки и проводили мастер-классы /Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

Не было лошадей и пони, которые катали посетителей в прошлые "Ночи", отменили и рыцарский турнир. Но скучно не было - гостям предлагали сыграть в настольную игру “Сенет” из Древнего Египта, вылепить скульптуру из глины, познакомится с оружием разных эпох, посмотреть в телескоп на звезды.

Вход для посетителей был свободным, в фойе разместилась казахская юрта, гостей встречали девушки в национальных костюмах. Внутри можно было сыграть в асык (вместо бараньих костей использовали шарики), послушать казахскую музыку, а неподалеку от юрты - покачаться на алтыбакане.

Многих привлекали качели алтыбакан, в том числе и этих ребят в исторических костюмах /Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

Рядом - выставка стрелкового оружия разных времен.

- Это макеты такого оружия, как винтовка системы Бердана и автомат Калашникова, два самодельных ружья - еще краснопартизанские, гладкоствольная двустволка - не знаю, чье производство, вроде как немецкая, потому что с чеканкой, явно недешевая, - рассказал “НГ” сотрудник музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. - Также тут есть шакпар. Кстати, он пользовался популярностью у посетителей. У нас даже была фотовыставка “Дикий охотник” - на голову накидывали волчью шкуру, в руку брали дубинку. Также тут есть дембельский китель, но его меряли всего пара человек. А вот плащ-палатка вызывала у гостей больший интерес.

Автомат Калашникова всегда привлекает внимение, даже если это только макет /Фото предоставлено сотрудниками музея

На первом этаже музея пожно было посмотреть на работу работой кукловода и мини-представление областного театра кукол. Рядом несколько женщин в казахских национальных костюмах пели песни под домбру. Дальше - люди в костюмах разных исторических эпох: это и роскошные платья, в которых аристократки 19 века ходили на бал, и мужской наряд эпохи Ренессанса, а также военная форма солдат СССР времен Второй мировой войны.

Выставку игрушек предоставил музею Казахско-Французский центр /Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

Работали выставки картин Георгия Сокова и игрушек от Казахско-Французским центром. Можно было сфотографироваться в исторических костюмах, увидеть фотографиио жизни Костанайской области в разные годы, а также получить советы от опытных цветоводов по выращиванию комнатных растений. Художники рисовали портреты желающих.

Художники рисовали портреты посетителей /Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

Вниманием пользовались также постоянные выставки и экспонаты, так как многие горожане посещает музей только на таких мероприятиях. Здесь они могли проследить историю региона от палеолита и до наших дней.



- Мероприятие прошло довольно лампово (атмосферно - “НГ”), все было непринужденно и без лишнего пафоса. Исторические экспонаты, квесты, мастер-классы в большинстве случаев были увлекательны, советую всем посещать такие мероприятия, - поделился впечатлениями житель Костаная Аблай МЫРЗАБЕКОВ. - Самый приятный момент - песни у костра, было довольно-таки душевно. А еще благодаря таким вечерам можно не только культурно обогатится, но и завести приятные знакомства.



Также многим посетителям запомнились бесплатные баурсаки и чай, которыми организаторы угощали всех желающих.

“Ночь в музее” завершилась под звуки костра и гитары /Фото предоставлено сотрудниками музея