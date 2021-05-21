Первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев прокомментировал интервью "Ирины Кайратовны" российскому журналисту Юрию Дудю, передает Tengrinews.kz.

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В ходе проекта "Открытый диалог 2.0" Даурен Абаев ответил на вопрос, считает ли участников группы "Ирина Кайратовна" патриотами Казахстана.

- Вы смотрели интервью "Ирины Кайратовны"?

- Частично, не полностью.

- Как вы считаете, эти ребята - патриоты своей страны?

- Если судить по тому, что я видел и услышал, то да.

- Они довольно резко критиковали власть, что вы думаете по этому поводу?

- Это их право. Это не первые люди в нашей стране, кто критикует власть. Вполне нормальное явление для цивилизованного мира. Конечно, с некоторыми тезисами я не согласен. С некоторыми согласен частично. Ну а в целом много правильных вещей было озвучено. За это им можно только поаплодировать. Тут же самое главное - неравнодушие ребят к судьбе страны. Думаю, это неплохой маркер нашей новой культурной волны.

За последние годы выросло и окрепло новое поколение творческой молодежи. Это не только певцы, артисты, вайнеры, но и плеяда новых молодых художников, актеров, режиссеров театра и кино, фотографов и так далее. Многие из них вносят просто колоссальный вклад в популяризацию казахского языка. Они делают это модным и востребованным в молодежной среде. Конечно, помимо творческого самовыражения, они нередко заявляют и о своих гражданских позициях.

Отдельные высказывания могут показаться довольно резкими. Я думаю, это тоже нормальное явление. Другое дело, что я абсолютно уверен: время многое расставит по своим местам. Все-таки большое видится на расстоянии.