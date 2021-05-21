Инспектор полиции группы участковых инспекторов ОМП Григорий ТРОЯН и младший оперуполномоченный Рудного Александр СНЕСАРЬ обвинялись в том, что заставили местного жителя Виктора ПОДДУБНОГО работать наркокурьером.

Поддубный иногда приобретал синтетические наркотики «Соль» и «Скорость» для личного употребления. Узнав об этом, Троян попросил его прийти в опорный пункт полиции, причем «зайти с другой стороны». Кроме участкового, в кабинете был Снесарь. Полицейские приказали Поддубному, чтобы он покупал синтетические наркотики на сайте и распространял свертки среди знакомых, указали адрес сайта. За долю от прибыли обещали покровительство. По словам Поддубного, отказать он не мог, потому что ему угрожали и несколько раз даже избили.

Первая прибыль составила 1,6 млн тенге, из которых 1 млн полицейские забрали, а 600 000 тенге отдали Поддубного. Позже установили таксу - 30 000 тенге в день. Поддубный указывал им места закладки. При очередном таком осмотре Снесарь даже воскликнул, что это «бомба», за которую может грозить пожизненный срок.

По версии обвинения, преступной деятельностью полицейские (они ровесники, обоим исполнилось по 23 года) занимались с 27 апреля по 27 июня 2020 года. 2 июля, при передаче взятки от Поддубного в размере 25 000 тенге, полицейских взяли с поличным сотрудники УСБ.

- В какие-то дни Поддубный не мог приносить им такую прибыль, тогда от полицейских начали поступать угрозы, о чем свидетельствуют данные НСД (негласных следственных действий - "НГ"), - отметила 20 мая в прениях прокурор Нино КАПАНАДЗЕ. - В частности, из телефонных разговоров ясно, как Троян и Снесарь обвиняют Поддубного в том, что он купил себе машину, а денег им не приносит. Троян угрожал: если Поддубный не будет приносить им деньги, то не сможет никуда выехать на своей машине, потому что Троян раньше работал в ГАИ, у него там знакомые, будут тормозить на каждом шагу и придираться. Оба полицейских положительно характеризуются, но после задержания были уволены, а их руководители в Рудном получили дисциплинарные взыскания. Прошу заметить, что подсудимые от дачи показаний отказались, вину не признали и не раскаялись.

Государственный обвинитель также заявила, что оба полицейских совершили особо тяжкое коррупционное преступление в группе лиц по предварительному сговору. И попросила приговорить Трояна к 13-ти, а Снесаря к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности (строгий режим).

Виктор Поддубный выступил в суде в качестве потерпевшего и признал, что действительно приобретал синтетические наркотики.

- Приобретал «Соль» только для себя, - сказал потерпевший. - Никогда не торговал и не распространял. Никогда не было умысла обогащаться за счет торговли наркотиками. Делал это по принуждению.

Адвокат подсудимого Трояна Ораз АГАЙСИН заявил в прениях, что следственные действия на предмет изучения синтетических наркотиков и их количества не проводились.

- До сих пор непонятно, были ли это наркотики, потому что в деле их нет, - отметил адвокат. - Троян был обычным участковым инспектором, он не владел оперативными сведениями о том, что Поддубный приобретает "синтетику". Взятка не передавались, эти деньги Троян брал в долг. Считаю, что моего подсудимого нужно оправдать.

Адвокат подсудимого Снесаря Олег ЗАХВАТАЕВ подчеркнул, что Поддубный еще до знакомства с полицейскими занимался сбытом наркотических средств, о чем свидетельствуют данные о регулярном переводе денежных средств на QIWI-кошелек.

- Досудебное расследование прошло с грубыми нарушениями, в деле нет самих наркотиков, данные НСД ничего не подтверждают, - добавил он.

Хотя от дачи показаний оба полицейских отказались, в прениях они выступали довольно долго.

- Следственные действия были проведены некомпетентно, - заявил Григорий Троян. - Никаикх официальных подтверждений того, что мы принуждали Поддубного сбывать наркотики, в деле нет, как и самих наркотиков. Зато есть подтверждения, что он давно ими торговал. Считаю, что таким образом сотрудники УБОП просто повышают свои показатели раскрываемости преступлений. Вину не признаю.

Александр Снесарь был еще более красноречив. Назвал весь процесс «формальным цирком», несколько раз обращался к представителям СМИ, лично прокурору и судье.

- Я знаю, что на процессе присутствуют СМИ и они, слушая речь прокурора, могут подумать, что речь идет не о двух простых честных полицейских, а о злодеях, которые побоями заставили кристально чистого человека сбывать наркотики, - заявил Снесарь. - Но все совсем не так! Поддубный до нашего знакомства продавал "синтетику" в больших размерах, и самое интересное, что и после нашего задержания он не прекратил их продавать. Но на это господин прокурор не обращает внимания, изложив факты, как выгодно ей. Красивая речь! Но где правда, господин прокурор? Я бы мог детально рассказать, в чем правда, но господин прокурор уже делал замечание мне о том, что я оговариваю кристально чистых и честных сотрудников УБОП. Прокурор сообщила, что не увидела раскаяния в моих глазах, а какое может быть раскаяние, если я ничего не совершал? Прошу суд критически отнестись к следственным действиям, а прессу обратить внимание на мои слова.

Прения продолжались практически весь день, но судья Алтынай САГИНДЫКОВА вынесла приговор в тот же вечер. Она приговорила Григория Трояна к 12 годам, а Александра Снесаря к 13 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Трояна лишили специального звания лейтенант, а Снесаря - сержанта полиции. Обоих пожизненно лишили права занимать госдолжности.

Однако судья переквалифицировала статью о даче взятки на статью о превышении должностных полномочий, согласившись с доводами защиты, что взятки не было.

- Вина подсудимых доказана не только показаниям свидетелей, но и результатами НСД, - разъяснила Сагиндыкова приговор. - Есть записи, на которых фонографическая экспертиза подтвердила голоса Трояна и Снесаря. На записях они демонстрируют Поддубному сайт, на котором нужно приобретать синтетические наркотики, говорят о суммах заработка, угрожают ему. Когда Поддубный просит их изменить ставку с 30 000 тенге в день на 60 000 тенге в неделю, они ему категорически отказывают, заставляя зарабатывать на распространении наркотиков.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Кадры из видеозаписи