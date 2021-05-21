Согласно распоряжению российского правительства от 18 мая, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, расширен список близких родственников, имея которых среди граждан России казахстанцы могут въезжать в соседнюю страну, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение посольства Казахстана в России.

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Теперь в Россию через сухопутные пункты пропуска могут въезжать граждане Казахстана, имеющие среди граждан России не только супругов, родителей, детей, но и родных братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, при наличии документов, подтверждающих факт родства.

В документе говорится, что ограничения на въезд не распространяются:

на лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) и следующих для осуществления его погребения, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства.

лиц, въезжающих в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства.

лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях лечения, и сопровождающих их лиц (сопровождающие лица допускаются для несовершеннолетних пациентов и пациентов, находящихся в состоянии средней степени тяжести или в тяжелом состоянии, а также при наличии других медицинских показаний, указанных принимающей медицинской организацией), сведения о которых направлены медицинской организацией.

лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, указанных в списках, сформированных этими образовательными организациями в соответствии с алгоритмом организации работы в отношении иностранных обучающихся, прибывающих в Российскую Федерацию в целях обучения в таких образовательных организациях.

Кроме того, казахстанцы смогут транзитом через страны ЕАЭС отправиться в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19".

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