ВИЧ остается одной из основных проблем глобального здравоохранения.

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В течение нескольких лет ежегодные мировые показатели заболеваемости ВИЧ составляют почти 2 миллиона человек.

За последние три десятилетия он унес более 25 миллионов человеческих жизней. Лекарства излечивающего от ВИЧ инфекции нет, но благодаря эффективному лечению антиретровирусными препаратами, вирус можно контролировать, и люди с ВИЧ могут иметь здоровую и продуктивную жизнь.

Так вот одним из методов профилактики ВИЧ инфекции является ДКП.

Доконтактная профилактика ВИЧ инфекции представляет собой, прием антиретровирусных препаратов ВИЧ отрицательными людьми, для предотвращения их заражения ВИЧ инфекцией.

Для большинства людей ДКП не является лекарством на всю жизнь. Она необходима в те периоды вашей жизни, когда вы часто или регулярно чувствуете себя подверженным риску ВИЧ инфицирования.

Правильный прием препаратов помогает создать в крови необходимую концентрацию препаратов, которая не позволит вирусу иммунодефицита проникнуть в клетки иммунной системы.

Исследования показали, что при правильном использовании, ДКП может снизить вероятность инфицирования на 80-90 % .

При ВИЧ инфекции необходимо всю жизнь принимать АР терапию. ДКП применяют все время, пока сохраняется повышенный риск заражения ВИЧ инфекцией.

В рамках комплексной профилактики ВИЧ инфекции, людям с повышенным риском заражения ВИЧ, следует предлагать использовать пероральные АРВ препараты для ДКП содержащие тенофовир.

ДКП должен сочетаться с другими методами профилактики ВИЧ.

ДКП является эффективным только при своевременном приеме АРВ препаратов.

ДКП может быть прекращен, если человек принимавший препараты ДКП, больше не подвергается риску инфицирования.

Уровень заболеваемости ВИЧ остается высоким среди « ключевых групп населения: ЛУИН, РС, МСМ». Поэтому ДКП рекомендуется именно этим группам населения а также ВИЧ отрицательным партнерам в дискордантных парах (это пары у которых один из партнеров ВИЧ положительный) для достижения неопределяемой вирусной нагрузки по ВИЧ у ВИЧ положительных партнеров.

Доступность и широкое распространение ДКП ВИЧ инфекции может значительно снизить темпы распространения инфекции.

Всю необходимую информацию, консультации специалистов и медицинскую помощь можно получить в Костанайском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды д. 134.



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