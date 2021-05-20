Им стал Абенов Арман Таргынович, до сих пор он работал руководителем аппарата акима Костанайской области. Как сообщили в пресс-службе акимата, назначение Абенова согласовано с Администрацией Президента РК. Ранее эту должность занимал Ерлан Койшибаев.

Абенов будет курировать вопросы предпринимательства и индустриально-инновационного развития, информатизации, оказания государственных услуг и архивов, также по инспекции труда.

Также Архимед Мухамбетов представил нового руководителя аппарата акима Костанайской области. Эту должность занял Кузенбаев Эльдар Конысбайулы.

Ранее Кузенбаев работал первым заместителем председателя Костанайского областного филиала партии «Nur Otan».