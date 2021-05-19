Матч между идущим на втором месте костанайским «Тоболом» и петропавловским «Кызыл-Жаром» закрывал программу 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Игра завршилась победой костанайцев со счетом 2:0.

С мячом лучший бомбардир «Тобола» Неманья Николич / Фото kazfootball.kz

Накануне очередную победу одержала лидирующая в чемпионате столичная «Астана», разгромив в Кызылорде «Кайсар» со счетом 5:2. Также по три очка набрали в этом туре преследующие костанайцев уральский «Акжайык», забивший в гостях два безответных мяча туркестанскому «Турану», и алматинский «Кайрат», прервавший в домашней встрече с «Актобе» трехматчевую безвыигрышную серию (4:2).

«Тоболу» очень важно было выиграть во встрече с потерявшим всего на два очка больше костанайцев «Кызыл-Жаром», чтобы и не позволить «Астане» оторваться на десять очков, и не обойти себя по потерянным очкам петропавловцев.

Всего же в чемпионатах страны соперники встречали 27 раз. «Тобол» одержал 17 побед, из которых 11 (в 14-ти играх) были домашними, а на счету «Кызыл-Жара» шесть побед - по три в Петропавловске и Костанае. При этом костанайцы забили в ворота соперника более чем в три раза голов - 48:15.

Этот матч пропускали сразу два игрока основного состава «Тобола» - Азат Нургалиев и Асхат Тагыберген, получившие в предыдущем туре в игре с «Ордабасы» по четвертому предупреждению в чемпионате.

Меньше всех пропустившие голов в предыдущих турах соперники сохранили свои ворота в неприкосновенности и в первом тайме матча. Хотя хозяева поля больше владели мячом и были острее в атаке. Самым опасными моментом у ворот «Тобола» до перерыва был удар на 37-й минуте очень активного в составе гостей бразильского нападающего Данило Алмейды, после передачи Тимура Мульдинова переигравшего защитника и пробившего с линии штрафной площади чуть выше ворот. «Тобол» же мог открыть счет на последней минуте тайма, когда французский полузащитник Жереми Манзорро сделал передачу в штрафную площадь Серикжану Мужикову, а тот переиграв защитника, пробил прямо в руки российскому голкиперу «Кызыл-Жара» Мирославу Лобанцеву.

Во втором тайме «Тобол» не ослабил давления на ворота соперника. Хороший момент открыть счет был на 63-й минуте у игрока национальной сборной Гвинеи-Бисау с португальским гражданством Тони Силвы, пробившего головой с близкого расстояния после навесной передачи с левого края Руслана Валиуллина. Но уже в следующую минуту Силва, прорвавшись по правому краю между двумя защитниками, отдал передачу с угла штрафной площади лучшему бомбардиру «Тобола» сербскому нападающему Неманье Николичу, который красивым ударом забил свой шестой гол в чемпионате.

Через мгновение счет в матче будет открыт / Фото ФК "Тобол"

Через десять минут во время очередной атаки «Тобола» Нурлан Даиров сыграл в штрафной площади рукой, за что в ворота гостей был назначен пенальти. Манзорро не сумел переиграть Лобанцева, однако тот сошел с линии ворот до удара, и арбитр встречи назначил повторный удар. Голкипер гостей был до такой степени недоволен этим решением, что за свое поведение был удален с поля. Второй раз с «точки» бил Мужиков, вышедший на поле Алмат Бекбаев на его удар среагировал, но помешать влететь мячу в сетку ворот не сумел.

Еще через десять минут счет мог стать разгромным, после того как Манзорро пяткой отдал в штрафной площади пас Силве, а тот в касание пробил носком левой ноги из-под ноги защитника с правого угла вратарской площадки в дальний нижний угол, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот.

Одержав пятую подряд на своем поле «сухую» победу, «Тобол» сохранил отставание в семь очков от «Астаны» и вторую строчку за собой в турнирной таблице.