Это означает, что человек не будет платить по оформленным на него кредитам, если заранее предупредил, что не намерен получать займы, передает Informburo.kz.

Количество жертв кредитных мошенников в Казахстане стремительно увеличивается, поэтому для недопущения использования чужих персональных данных необходимо принять действенные меры. Об этом говорится в запросе депутата от фракции Nur Otan Айгуль Куспан.

Мажилисмен назвала подобные мошенничества "настоящим бедствием и угрозой безопасности для государства, так как они подрывают веру граждан".

"Только задумайтесь, каково это – оказаться в положении человека, который узнал об оформленном на него огромном кредите спустя месяцы, когда его уже начинает тревожить коллекторская организация или его счета заблокированы. Все мы наслышаны и о таких неприятных ситуациях, когда людям прямо перед вылетом, в аэропорту впервые сообщают об имеющемся ограничении на выезд за рубеж из-за задолженности по кредитам, которые они не брали", – зачитала запрос Айгуль Куспан.

В качестве примера она привела случай, когда на жителя Алматы, потерявшего удостоверение, оформили кредит на сумму 1,5 млн тенге. В течение нескольких месяцев он доказывал свою непричастность. В Усть-Каменогорске мужчина стал жертвой мошенника, когда продавал запчасти на сервисе объявлений OLX. Злоумышленник выяснил ИИН продавца, а после через микрокредитную организацию оформил на него кредит в размере 250 тысяч тенге.

"Жертвам кредитных мошенников приходится тратить своё время на судебные тяжбы, почерковедческие и иные экспертизы. Некоторые годами не могут доказать свою непричастность к этим кредитам. Иные не имеют средств на квалифицированную юридическую помощь. Это в основном пожилые люди, для здоровья которых такие стрессовые ситуации крайне опасны", – отметила депутат.

Мажилисмен добавила, что один из вариантов решения этой проблемы сейчас обсуждают в России – это возможность оформления добровольного запрета на открытие кредитов.

"Это означает, что граждане не будут платить по оформленным на них кредитам, если они заранее предупредили, что не намерены получать займы. Данные об отказе гражданина от займов будут фиксироваться в их кредитной истории. Кредитные учреждения будут обязаны отказывать в оформлении займа при наличии такого запрета, в противном случае у них не будет возможности требовать оплаты по кредиту", – рассказала Айгуль Куспан.

В запросе на имя председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой депутаты просят: