Капитальный ремонт здания детской областной больницы начали в июле 2020 года и должны завершить в январе 2021-го. Но в срок подрядчик не уложился, работы закончат не раньше августа-сентября.

Новые дома расположатся в 150 метрах от здания детской областной больницы

Из республиканского бюджета на капитальный ремонт выделили более 1 млрд тенге.

Здание детской областной больницы капитально не ремонтировали более 10 лет

- Ремонт идет полным ходом - меняем лифты, чугунные батареи на металлические, ставим новые окна, двери, - прокомментировал «НГ» главный врач больницы Улыкбек АСИЛБЕКОВ. - Полностью меняем инженерную систему, планируем систему газоснабжения. Мы временно переехали в здание областной больницы, койки размещаются в родильном, инфекционном и других отделениях. Количество коек пришлось сократить на 85, сейчас у нас только 285 рабочих коек. Крутимся, ютимся, а что делать?

Ремонт детской областной больницы закончат не ранее августа-сентября

На заднем дворе детской больницы, на расстоянии 150 м от главного корпуса, строят два жилых дома. Мы поинтересовались - не связано ли с этим затягивание сроков капитального ремонта?

- Дома действительно строятся, - ответил Асилбеков. - Землю под застройку давно продали частнику. Когда дома построят, забор больницы перенесут. Затягивание ремонта больницы никак не связано с этой стройкой. И с отсутствием финансирования — тоже. С чем связано - я вам сказать не могу.

Строительство двух элитных домов идет полным ходом

Застройщиком жилых домов является индивидуальный предприниматель Кенжетай АЙТКУЖИНОВ.

- Это будет два элитных 5-этажных дома по 10 квартир каждый, - подтвердил он «НГ». - Участок земли еще с 2007 года находится в частной собственности. Недавно его выкупил я. Размер участка составляет 32 сотки - 80 м на 40 м. Да, дома встанут в 150 м от здания больницы и еще ближе к ее хозпостройкам, но все законно. Раньше территория больницы распространялась до магазина «Светлый», но в этом месте давно стоят многоэтажные дома.

По словам застройщиков, раньше территория детской областной больницы распространялась до магазина «Светлый»

Речь идет о нескольких красных кирпичных домах, которые построила фирма, принадлежащая бизнесмену Леониду Васильеву. Позже он был осужден за активную роль в «большом акиматовском деле».

По словам Айткужинова, его дома будут запитаны от недавно замененных коммуникаций по ул. Гашека, а здание больницы «сидит» на других коммуникациях.

Эти дома вдоль ул. Гашека тоже стоят на бывшей территории детской областной больницы

14 мая «НГ» отправила запрос акиму Костаная Кайрату Ахметову - о том, почему землю на территории объекта здравоохранения продали частнику, и законно ли близкое соседство больницы с жилыми домами. Ответ пока не пришел.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ