Решение Мендыкаринского районного суда по делу Даурена Укина огласили сегодня, 19 мая. Оглашение документа и его разъяснение заняли у судьи Амангельды ЕРТЫШПАЕВА 5 минут.

Амангельды Ертышпаев и Даурен Укин изучают вещественное доказательство - телефон блогера

По версии следствия, Укин снимал видео на камеру своего мобильного телефона в фойе отделения полиции, а после возобновил съёмку в кабинете заместителя начальника ОП. Он проигнорировал требования полицейских прекратить видеосъёмку. По словам полицейских, они ссылались на постановление правительства, которое носит гриф "Для служебного пользования".

Днём ранее прошли прения, в ходе которых адвокат блогера Марат АБДЫКАРИМОВ заявил: следствие не смогло собрать доказательства вины его подзащитного, а в деле отсутствует состав преступления.

- В протоколе полиции говорится, что Укину неоднократно говорили прекратить съёмку, но он проигнорировал это требование, - отметил Абдыкаримов. - Однако Укин показал суду, что он снимал информационные стенды на стенах, где размещена информация для граждан. Считается, что если информация предназначается для граждан, то они могут фиксировать на видео предназначенную для общества информацию. Если уж запрещено и стенд снимать, то в фойе должны быть надписи запрещающие делать это. Таких надписей в ОП Мендыкаринского района нет. Также не доказано что сотрудники полиции делали Укину замечание, а он их проигнорировал. В судебном заседании были допрошены оперативный дежурный и сотрудник, дежуривший на КПП. В протоколе полиции говорится, что эти сотрудники делали замечание Укину. Однако в ходе судебного заседания оба полицейских показали, что замечаний не делали. Они видели диалог Укина с руководством ОП, но содержание разговора подтвердить не смогли, так как находились за перегородкой.

Адвокат подчеркнул, что обвинение основано только на словах сотрудников полиции. Абдыкаримов попросил полностью оправдать своего подзащитного, а административное дело прекратить.

- Также в суде выяснилось, что видеозаписи на телефоне Укина не найдены, - добавил адвокат. - Если бы эта запись сохранилась, то можно было бы достоверно установить - что, где и когда снимал мой подзащитный. Укин утверждает, что видеозапись удалил начальник отдела полиции. Правоохранители полагают, что Укин сам удалил записи, пока они искали ключи от своего кабинета. Не имеет большого значения, кто удалил запись. Если это сделали полицейские, то они сами уничтожили доказательства. Если это сделал Укин - выходит, что полицейские не приняли мер для сохранения главного доказательства.

Прокурор Иманасип КОРАБАЕВ посчитал вину доказанной и попросил назначить наказание в виде предупреждения.

- Деяние Укина правильно квалифицировано по ст. 667 КоАП РК, вместе с тем вину он не признал, - заявил в прениях гособвинитель. - Из пояснений Укина установлено, что он 6 мая 2021 года увидел сотрудников полиции в парадной форме и он, как человек, отслуживший в Вооруженных силах РК, хотел узнать, какие мероприятия запланированы к предстоящим праздникам. Целью данного действия явилось желание осветить на своем YouTube-канале деятельность полицейских. Однако в ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что Укин был уволен из рядов Вооруженных сил РК по отрицательным мотивам. Поэтому к пояснениям Укина, считаю, необходимо отнестись посредственно.

Укин также попытался выступить с речью. Его слова из-за качества видеосвязи разобрать не удалось, зато хорошо было слышно реакцию судьи:

- Вашим словам суд даст правовую оценку в совещательной комнате, понятно вам! Вы так до утра можете говорить. Ваш адвокат выступил, всё сказал.

Суд согласился с мнением прокурора. Амангельды Ертышпаев признал Укина виновным и ограничился наказанием в виде предупреждения. Объясняя свое решение, он не стал уточнять, доказано ли неподчинение сотрудникам полиции, а сосредоточился на самом факте съемки.

- Перед тем, как проводить видеосъемку, вам необходимо получить разрешение, понимаете? - сказал судья. - Вы нарушили приказ министра внутренних дел. Вывеска "Акпарат" это объяснила - перед тем, как что-то делать, надо было почитать немного, понимаете? Суд согласился с доводами Нашкенова (начальника отдела полиции - "НГ") и Жусупбекова (заместителя начальника ОП - "НГ"), в связи с тем, что при поступлении на службу они давали клятву защищать конституционные права граждан, быть честными и правдивыми. Если вы не согласны с решением, вы можете написать жалобу, это ваше право. Мы при вас осмотрели диск с камер наблюдения, там же видно, что вы зашли и начали снимать. Нельзя без разрешения снимать! Если вы, как блогер... Сейчас, знаете, идёт борьба с терроризмом, кто знает, для каких целей вы снимаете, а там (в отделе полиции - "НГ") оружие хранится, документы. Вот в чём дело стоит. Надо глубоко смотреть, а не то, что вы думаете! Я глубоко смотрю, вы понимаете?

Судья предложил Укину высказать его претензии к полицейским начальнику департамента полиции.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Кадры из видеозаписи