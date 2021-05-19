В полиции считают, что это позволит снизить количество ДТП с участием домашнего скота и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения. Первые три макета установили в Карасуском районе.

- Ежегодный анализ состояния дорожной безопасности показывает, что с наступлением летнего периода увеличивается количество ДТП с участием домашнего скота, которые зачастую сопровождаются тяжелыми последствиями, в том числе и гибелью участников дорожного движения, - отметили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - На автодороге областного значения «Карасу - Большая Чураковка» на 25-м, 27-м и 43 км установлены 3 макета домашних животных.

Еще три макета планируется установить на автодороге областного значения «Койбагор-Карасу-Севастополь».

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО