Напасть, именуемая коронавирусом, поломала ритм работы многим предприятиям и учреждениям. Неудобства испытывала даже такая могущественная организация, как департамент полиции.

Кадровый дефицит, а это естественное явление в связи с миграционными процессами, переводом в другой регион, выходом на пенсию и т. д., всегда устранялся проведением конкурсов на свободные места. Карантин парализовал работу конкурсной комиссии более чем на год, и только в конце апреля она возобновила работу.

Заметим, что до 2019 года комиссия состояла сплошь из сотрудников ДП. И только пару лет назад генерал Бекет Альмагамбетов во время отчета перед населением услышал немало критики в адрес подчиненных, в том числе о закрытости некоторых комиссий, что порождает слухи и подозрения. Тогда и последовала команда ввести критикана в состав аттестационной и конкурсной комиссий. Вот только в комиссию по уничтожению конфиската калитка оказалась наглухо закрытой, хотя оперативные разработки там точно не проводятся. А вот для домыслов почва создана идеальная.

Ну да ладно. Мне удалось побывать на некоторых заседаниях, и иногда кандидаты поражали своей «подготовкой». Ведь до комиссии они сдают тесты в департаменте по делам госслужбы, по физподготовке, демонстрируют знание руководящих документов, начиная с Конституции РК и различных кодексов, проходят через полиграф. И было неудобно, когда эти ребята не знали, что является главной ценностью государства, а на вопрос, чем привлекает работа в полиции, звучал ответ: стабильная зарплата и устойчивый карьерный рост (?!). Не защищать закон и свободы граждан, а «заколачивать бабки».

Или другой пример. Зашел паренек, довольно хилый, но в ведомости стоит - подягивание 10 раз. Я засомневался, а председатель комиссии, тогда это был Мереке Альшагиров, пригласил парня в соседнюю комнату (там стоял тренажер), через минуты оба вышли и Альшагиров сказал: «Вычеркивайте бойца, он подтянулся 4 раза». До сих пор не знаю, ответил ли кто-либо за липовую оценку.

Сейчас комиссию возглавляет полковник Ардак Ынтыкбаев, у меня создалось впечатление, что он по походке и выражению лица определяет пригодность кандидата, даже не задавая вопросов. На последнее заседание комиссии явились прилично подготовленные ребята, и на вопрос, зачем идешь в полицию, уже звучало более вразумительное про службу президенту и народу. Не исключено, что наставники не теряли время зря и пополняли себя спецзнаниями, да и кандидаты, видимо, знали, что их ждет приличная зарплата и ее дальнейший рост уже в этом году, выплата квартирных и льготная ипотека, ряд других преференций. Так что есть смысл работать в полиции, помогать очищать ее от оборотней и мародеров, повышать авторитет правоохранителей в народе. Пока с этим не все гладко, надо сказать честно.