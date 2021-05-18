В Мажилисе проходит обсуждение вопроса развития массового и детского спорта. Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин недовольна, как работают над решением проблемы в регионах, и заявила, что уже не первый год видит расхождение в статистике между разными ведомствами по охвату детей спортом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Я этой темой занимаюсь несколько лет. Когда мы разработали и вынесли (на обсуждение. - Прим.) закон о подушевом финансировании детей в секциях спорта и кружках искусств, вы нас поддержали (обращаясь к депутатам), этот закон был принят. Мы разработали НПА (нормативный правовой акт), совместно со всеми министерствами отработали, с 1 мая этот закон должен был вступить в силу и обеспечить детей секциями и кружками. Уже не первый год мы видим расхождение в статистике между разными ведомствами, мифические цифры, которые нам озвучивают, и по охвату детей спортом", - сказала Аружан Саин на расширенном заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

Как отметила омбудсмен, в Казахстане проживают 6 миллионов 120 тысяч детей, под изменения в законодательстве попадают более 4,5 миллиона детей. Они проживают во всех регионах Казахстана и должны быть охвачены как минимум двумя секциями спорта или кружками искусств каждый.

"Те цифры, которые дают регионы, крайне возмущают, я на встрече с Президентом это озвучила, привела те цифры, которые дают акиматы. Но вы сегодня видели, какое мизерное количество детей по творческому и спортивному заказу они дают в своих планах. 600 (тысяч) детей в ВКО... Там каждый регион может услышать это замечание. Поэтому я бы просила заместителя акима Восточно-Казахстанской области Алишера Мархабата отправить мне списки секций с телефонами, адресами, именами и фамилиями руководителей, где занимается у них 61 процент детей бесплатным спортом", - добавила она.

Аружан Саин отметила, что в течение нескольких месяцев она проводила опрос на тему доступности бесплатного спорта.

"Это очень маленький процент. Более того, эти цифры расходятся с теми, которые имеет МОН. У нас бардак со статистикой, налицо неисполнение поручений Главы государства. Связано это с тем, что регионы не перенаправили деньги с профессиональных клубов на массовый детский спорт. С тех концертов, форумов, которые проводились через управления культуры, не перенаправили на детское творчество. Не знаю, куда они делись, потому что по тем цифрам, которые мне давало Министерство культуры и спорта в прошлом году, деньги, которые шли на профессиональные команды, составляли порядка 180 миллиардов тенге. Это только деньги акиматов через управления спорта. Но сегодня 38 миллиардов - это профкоманды. А дети?" - возмутилась она.

Саин попросила депутатов взять на особый контроль исполнение принятого закона.

"Заставить регионы выделить деньги на детей. И, пожалуйста, требовать подтверждения каждой цифре, которую вам регионы озвучивают, особенно в части детей", - добавила она.

Ранее в Казахстане были законодательно закреплены понятия государственного творческого и государственного спортивного заказов для максимального охвата детей занятиями в кружках искусств и спортивных секциях.

Согласно принятым нормам, Министерство культуры и спорта разрабатывает и утверждает правила и методику подушевого нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказа. А акиматы в пределах имеющихся объемов бюджетных средств утверждают бюджеты на финансирование секций и кружков для детей и юношества, а также обеспечивают размещение государственного спортивного и государственного творческого заказов среди поставщиков услуг, независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности.

Местные органы власти будут направлять бюджетные деньги как частным организациям всех форм (ИП, ТОО, НПО), так и государственным (таким как театры, библиотеки, спортивные организации), которые оказывают услуги спортивных секций и творческих кружков, чтобы те получали деньги по государственному заказу, а не брали их с родителей.