С момента внедрения проекта Ashyq выявил 1 867 больных с положительным результатом ПЦР-теста. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам министра, на сегодня система Ashyq включает в себя около шести тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано 1,4 миллиона пользователей.

"С момента внедрения Ashyq выявлено 3 256 посетителей с "красным" и "желтым" статусами, из них 1 867 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 1 389 контактных лиц", - сообщил министр на заседании правительства.

При этом он отметил, что с 12 мая в пилотном режиме в аэропортах городов Нур-Султан и с 21 мая в Алматы также используется приложение Ashyq, что позволило выявить 37 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 37 контактных лиц и обезопасить персонал и посетителей.

"Эта статистика показывает, что некоторые несознательные граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для других посетителей и пассажиров в самолете. Внедрение и монетизирование программы продолжается", - добавил Цой.