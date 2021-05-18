17 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,22%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. 16 мая темп заболеваемости составлял 0,21%, а в прошлый вторник, 11 мая, 0,16%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 14, г. Рудный - 4, по 2 случая в Аулиекольском, Житикаринском, Карабалыкском, Костанайском районах и в г. Аркалык, по 1 случаю в Алтынсаринском, Сарыкольском, Жангельдинском, Федоровском районах и г. Лисаковск.

26 пациентов обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 25 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 мая 2021 г. зарегистрирован 15 191 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 515 человек.