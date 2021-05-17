Как прогнозируют синоптики, во вторник и среду, 18-19 мая, на территории региона местами пройдут дожди, возможны гроза и шквал. В областном центре в ближайшие два дня ожидается переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Ночью во вторник по области ожидаем 14-19 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем будет +30...+35. В среду ночью температура начнет снижаться термометры покажут +11...+16, на севере +8°С. День тоже будет прохладнее, чем предыдущий, ожидаемая температура воздуха +20...+25°С, на севере области +17°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью +15...+17°С, днём +32...+34°С. В среду: ночью +11...+13°С, днём +23...+25°С.

Во вторник ветер будет менять направление с западного на северо-западное, скорость его составит 5-10 м/с ночью и 9-14 м/с днем. При грозах и шквалах возможны порывы до 15-20 м/с.

В среду ветер также будет переменчивым, но уже восточного и северо-восточного направлений, скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с.