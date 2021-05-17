Объекты образования в Казахстане будут под наблюдением специализированной охраны. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Объекты организаций образования сегодня в большинстве отнесены к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении. В начале мая постановлением правительства утверждены новые требования к организации антитеррористической защиты таких объектов. Постановление было принято 6 мая. Если раньше эти требования носили рекомендательный характер, то теперь объекты образования будут обязательно оснащаться: системами для наблюдения; средствами оповещения персонала и посетителей; тревожными кнопками, специализированной охраной, системами допуска", - сообщил Мурат Баймукашев на брифинге.

Он добавил, что в крупных городах привлекаются специализированные частные охранные организации.

По данным МВД, учреждениями образования заключены договоры с охранными фирмами в 11 регионах: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, в Нур-Султане и Алматы. Сегодня ими охраняется пока 408 школ.

Министерством образования разрабатывается соответствующая инструкция. Она будет также включать подробный порядок действий педагогов и учащихся при возникновении террористической угрозы.

"В связи с событиями в Казани в министерстве проведено экстренное совещание с руководством органов внутренних дел. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и взрослых в учреждениях национальной системы образования. По поручению Главы государства в короткие сроки совместно с органами образования будут обследованы все без исключения школы на антитеррористическую защищенность. На днях эту работу закончим", - добавил он.

В правительство будет внесен пакет предложений по усилению технической укрепленности и пропускного режима в целом в организациях образования.