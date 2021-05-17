В пяти регионах страны выгребными ямами пользуется более половины домохозяйств, сообщает energyprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта sdelai-lestnicu.ru

В 2020 году 58,8% обследуемых домохозяйств использовали для мытья ванну (годом ранее - 57%), лишь 15,4% - душ (годом ранее - 17,2%), и ещё 32% - баню (годом ранее - 25,8%).

C туалетами в домохозяйствах наблюдаются проблемы. Так, лишь 53,6% обследуемых домохозяйств используют туалеты с центральной системой канализации (годом ранее - 53,8%), 18,3% - туалеты с индивидуальной системой канализации (септиком), в то время как 34,1% домохозяйств довольствуются туалетами с выгребной ямой.

Среди регионов РК ванну для гигиены тела чаще используют домохозяйства Мангистауской области (97,7%), Нур-Султана (94,9%) и Карагандинской области (90,1%).

Душ предпочитают жители Алматы (35%), а также Актюбинской (26,3%) и Туркестанской (29%) областей.

Баню или сауну чаще всего используют домохозяйства в регионах, где малодоступны ванны: в Алматинской области - 75,4% респондентов (ванну - 22,1%), в Туркестанской - 67,9% (ванну - 14%), в Жамбылской - 65,7% (ванну - 31,6%).

Туалетами с центральной канализацией лучше всего обеспечены домохозяйства Нур-Султана (97,9%) и Алматы (81,6%), а также Карагандинской области (81,4%). В то же время в третьем крупнейшем мегаполисе РК, Шымкенте, туалетами с центральной канализацией пользуются всего 72,3% домохозяйств.

Хуже всего с туалетами с центральной канализацией обстоят дела в Туркестанской области: ими оборудованы лишь 8,8% домохозяйств. В тройку аутсайдеров также попали Алматинская (18,2%) и Кызылординская (19,7%) области.

При этом если туалетами с индивидуальной системой канализации (септиком) в Алматинской области пользовались 31,7% домохозяйств, а в Кызылординской - 28,2%, то в Туркестанской области доля домохозяйств, использующих туалет с септиком, также одна из самых низких - лишь 8,9%.

Соответственно, в Туркестанской области - самая высокая доля домохозяйств, использующих туалеты с выгребными ямами: 86,7%. В тройке регионов с особенно «популярными» удобствами такого типа также оказались Кызылординская (74,7%) и Атырауская (64%) области.