В столице Узбекистана, в здании Международной шахматной академии, с 6 по 15 мая проходил чемпионат зоны 3.4 ФИДЕ среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 34 шахматиста из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В числе участников были восемь международных гроссмейстеров, в том числе Петр Костенко из Костаная, имевший десятый рейтинг - 2404.

Первые два призера турнира, проходившего по швейцарской системе в девять туров, получали право участия в Кубке мира среди мужчин.

Петр Костенко, одержав пять побед и завершив вничью одну партию, набрал 6,5 очков, как и молодой международный гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Якуббоев (2605). Больше смог набрать только еще один международный гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов (2627) - 8 очков. Однако по дополнительным костанайский шахматист занял третье место.

По признанию самого Петра Костенко, при десятом стартовом номере результат вполне достойный.

Фото Федерации шахмат Узбекистана