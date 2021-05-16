Занятие бегом в последние годы становится очень распространённым увлечением костанайцев. Появляются беговые сообщества: сначала основанный ветернами спорта "Жуйрик", затем Kostanay runners и run in joy (бег в радость).

Участники акции по высадке деревьев /Фото Нурбека АБДИБЕКОВА

Беговые сообщества создаются не по инициативе спортсменов-профессионалов, а зачастую спортсменами-любителями. Суть таких сообществ - не спортивное совершенство, а совместный активный вид отдыха без использования алкоголя и сигарет, а также полезные акции.

Участники акции по высадке деревьев /Фото Нурбека АБДИБЕКОВА

15 мая любители бега из Kostanay runners высадили деревья в новом триатлон-парке. Один из организаторов данной акции Нурбек АБДИБЕКОВ ответил на вопросы "НГ".

- Как пришла идея проведения такой акции?

- Она возникла сразу, как только мы начали тренироваться в новом парке. Во время пробежек мы заметили, что часть парка пустует, хотя локация очень удобная. Также заметили, что какие-то организации активно высаживают деревья. И один из участников нашего клуба Александр Донец сказал, что у него есть мечта - посадить дерево. Позже мы узнали о проведении республиканской молодежной экологической акции «Киелі табиғат», направленной на экологическое просвещение молодежи. В рамках этой акции во всех регионах будут проведены субботники, очистка русел рек и родников. Ещё 15 мая - День семьи, и мы решили высадить Аллею молодой семьи, так как многие из нас уже семейные.

Александр Донец, участник сообщества Kostanay runners /Фото Нурбека АБДИБЕКОВА

- Кто мог принимать участие?

- Любой желающий, мы не ограничивались участниками только нашего бегового сообщества. Три дня назад на своей странице в Инстаграм @kostanay.runners опубликовали пост, в котором приглашали всех.

- Какие-то организации ещё принимали участие?

- Управление по вопросам молодёжной политики помогла с приобретением саженцев, а управление природных ресурсов и регулирования природопользования помогло эти саженцы привезти и выделили площадку для реализации нашей идеи. Также к нам присоединился Молодежный ресурсный центр Костанайский области, представители молодежного маслихата Костаная и волонтеры. К озеленению приобщили детей - для воспитания заботливого отношения к природе.

- Какой посыл несла такая акция?

- Наша акция поставила перед собой решение сразу нескольких задач. Первая - это, конечно же, озеленение. А также защита окружающей среды. И объединение активной молодежи - тех людей, которые имеют подобные идеи и реализуют их, желающих быть полезными для общества. Сегодня даже случайно проходящая семейная пара, увидев как мы высаживаем деревья, попросили у нас лопату и присоединились к нашей акции, высадив своё дерево. Когда их ребёнок подрастёт, он сможет гулять в тени деревьев, высаженных им и его родителями. Мы считаем, что это очень важно.

И в этот же день ребята из группы run in joy во время пробежки по берегу Тобола убирали мусор - такой вид тренировки называется плоггингом. Принять участие в ней могли все желающий, информацию о таких акциях участники сообщества выкладывают на своей странице в Инстаграм @run_in_joy.

Фото со страницы instagram.com/run_in_joy

Справка "НГ"

Плоггинг (англ. Plogging) — экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Слово является результатом словослияния двух составляющих — шведского plocka («поднимать», «срывать») и jogging («бег трусцой»). Плогинг возник в Швеции в 2016 году как один из видов организованного спорта и быстро распространился по разным странам - большей частью через социальные сети. Шведский эколог Эрик Альстрьом, который очень любил легкие пробежки на свежем воздухе, однажды перебрался из маленького города в Стокгольм. Тогда он обратил внимание на то, насколько сильно засорены улицы столицы. Он стал брать на тренировку мешки и складывать в них весь хлам, который попадался на его пути.

Автор статьи - гражданский журналист "НГ"