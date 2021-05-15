Министр образования РК после террористического акта в казанской школе сказал: «Мы должны извлечь уроки из этих трагических событий». Как вы считаете, на что в первую очередь должно выделить деньги правительство? На заключение договоров всех школ с охранными агентствами.

На камеры наблюдения, охранную сигнализацию, установку тревожных кнопок.

На тренинги по поведению в условиях ЧС для учеников и учителей.

На повышение зарплаты школьным психологам и надбавок за классное руководство.

