Ошибку в паспорте вакцинации нашел бывший министр нацэкономики РК
Tengrinews.kz
15 мая 2021, 15:26 | Коронавирус
Бывший министр национальной экономики Руслан Даленов обнаружил ошибку в паспорте вакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото: Tengrinews.kz
Руслан Даленов, ныне являющийся заместителем председателя правления Евразийского банка развития, выложил в Twitter скрин паспорта вакцинации.
Электронный паспорт вакцинации – это медицинская история вакцинации. Документ удостоверяет получение профилактических прививок. Паспорт вакцинации доступен в разделе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov mobile после прохождения двух этапов вакцинации. Данные заполняются автоматически в соответствии с базами данных Министерства здравоохранения Казахстана.
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