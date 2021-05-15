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Ошибку в паспорте вакцинации нашел бывший министр нацэкономики РК

Tengrinews.kz

15 мая 2021, 15:26 |  Коронавирус

Бывший министр национальной экономики Руслан Даленов обнаружил ошибку в паспорте вакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz

Фото: Tengrinews.kz

Руслан Даленов, ныне являющийся заместителем председателя правления Евразийского банка развития, выложил в Twitter скрин паспорта вакцинации. 

 

Электронный паспорт вакцинации – это медицинская история вакцинации. Документ удостоверяет получение профилактических прививок. Паспорт вакцинации доступен в разделе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov mobile после прохождения двух этапов вакцинации. Данные заполняются автоматически в соответствии с базами данных Министерства здравоохранения Казахстана.