Мессенджер WhatsApp начинает постепенно ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ПРАЙМ.

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В январе сервис обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных материнской корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем ее "семейством приложений" необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

Это вызвало широкий резонанс у пользователей WhatsApp и их достаточно массовый переход в другие мессенджеры, после чего компания перенесла внедрение нового соглашения с 8 февраля на 15 мая, чтобы пользователи смогли в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.

Согласно информации на сайте компании, в течение нескольких недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и, "начиная с этого времени, функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление". Сроки при этом будут варьироваться у разных пользователей.

Пользователь, получивший неотклоняемое напоминание и не согласившийся на новое соглашение, лишится доступа к списку чатов, но у него останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления - то и на сообщения. Также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.

Затем, через несколько недель ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать входящие звонки и уведомления, и WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков. Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление соглашения не принять, аккаунт удален не будет.