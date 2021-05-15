В экспозиции, которая открылась на втором этаже картинной галереи 12 мая, представлены более 60 работ художников, которых, помимо творчества, объединяет ещё одно общее дело - все они преподают в Костанайском строительном колледже.

Александр Захарченков. Гадалка. фрагмент



Студентам колледжа очень повезло с творческими дисциплинами. Среди прочих предметов они изучают дизайн, живопись, рисунок, композицию, цветоведение. Разумеется, вести занятия по таким специфическим дисциплинам могут только художники. А художники - люди не только наделённые богатым воображением и особым видением мира, они ещё и очень умелые.

Николай Рудень. Механические часы

Первое, что бросается в глаза при входе в зал, где размещена выставка «Энергия творчества», - две небольшие витрины с деревянными настольными часами оригинального дизайна. Их придумал и изготовил Николай Рудень. К сожалению, в экспозиции нет больше работ этого мастера, но даже эти две стоят того, чтобы их долго и детально изучать. Тщательность изготовления каждой деревянной детали и несомненный вкус создателя восхищают.

Особого умения работать с материалом требует создание витражей. Свои работы в этой сложной технике представила Светлана Щербина. На её витражах - красивые женские лица в обрамлении цветов и узоров, выполненных на стекле. Все витражи объединены общим названием «По мотивам женственности».

Светлана Щербина. «По мотивам женственности»



Ещё одна работа прикладного характера - гобелен «Вдохновение» Лианы Бадажковой. Гобелены требуют от создателя терпения, делаются они не быстро. Конечный результат иногда не до конца предсказуем, надо ряд за рядом располагать цветные нити в определённом порядке, держа в уме всю композицию. Ведь перерисовать отдельно взятый фрагмент невозможно.

У Лианы Бадажковой на этой выставке много работ, но прикладная - одна. Остальные - чудесные, лёгкие акварели с пейзажами и натюрмортами.

Лиана Бадажкова. Маки



К сожалению, акварели экспонируются в застекленных рамах, поэтому сделать достаточно качественные их фотографии очень трудно из-за бликов. Чтобы увидеть и оценить акварели Лианы Бадажковой, нужно прийти в галерею лично.

Лиана Бадажкова. После грозы



Ровно то же самое касается и графических листов Дархана Жуниса с прекрасными портретами людей и замечательными рисунками лошадей, выполненными карандашом и углём. Их надо видеть вблизи, рассматривая под разными углами, фотографии не передают то ощущение, которое можно получить при ближайшем изучении этих графических работ.

Преподаватели строительного колледжа придерживаются не только классических техник. Работы Айнур Жаинбаевой выполнены в очень популярной нынче технике флюид-арт.



Айнур Жаинбаева. Млечный путь

Эти картины получаются, когда художник позволяет акриловым краскам мигрировать по холсту, лишь слегка направляя потоки цвета, получилая каждый раз новую маленькую вселенную. Какой получится картина в итоге, зависит во многом от того, какие краски и в какой последовательности подобраны.

Члена Союза художников РК Александр Захарченков - самый известный из участников выставки. И он тоже совмещает творчество с непростой преподавательской работой. Его узнаваемые пейзажи знают все любители живописи, посещающие Костанайскую картинную галерею. В эти картины невозможно не влюбиться.

Александр Захарченков. Этюд



На этой выставке есть и портреты кисти Александра Захарченкова, и неожиданно мистическая, с лёгким налётом готического хоррора работа «Гадалка», выполненная сепией.





Александр Захарченков. Гадалка

Выставка «Энергия творчества» будет работать в течение месяца.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

