По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в третье воскресенье мая проходит Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Этот день - символ поддержки тех, кто живет с ВИЧ/СПИДом, и памяти тех, кого уже нет с нами.

Фото с сайта gp77.spb.ru

День памяти – это еще одна возможность показать реальную близость проблемы и напомнить о том, что для защиты от ВИЧ-инфекции необходимо соблюдать несложные правила безопасного поведения и своевременно обследоваться на ВИЧ. Сегодня мы знаем, что благодаря появившимся возможностям антиретровирусной терапии, с ВИЧ-инфекцией можно сохранить качество жизни при условии соблюдения рекомендаций врачей и правил безопасного поведения.

В Костанайской области отмечается снижение регистрации случаев, так за 4 месяца 2021 года выявлено 111 случаев (заболеваемость 12,8 на 100 тыс. населения) против 123 случая за аналогичный период 2020 года (заболеваемость 14,0 на 100 тыс. населения).

Наша организация регулярно проводит акции для населения. Цель акции – информирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Каждый желающий может получить возможность быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Самое главное в профилактике ВИЧ-инфекции – это изменение отношения населения к своему здоровью, исключение рискованного образа жизни. Каждый человек может сохранить свое здоровье, контролируя свое поведение и свои поступки.

Всю необходимую информацию, консультации специалистов и медицинскую помощь можно получить в Костанайском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды д. 134.

Телефон доверия: 8 (7142) 37-05-80, 37-05-90

Сайт: www.aidskst.kz

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