В чемпионате Казахстана по футболу среди команд Второй лиги стартовал третий тур. Программу игрового дня открывал матч в Тобыле, где на стадионе «Затоболец» 13 мая играли молодежный состав костанайского «Тобола» и их сверстники из талдыкорганского «Жетысу».

Опасный момент у ворот «Жетысу М»

«Тобол М», играющий в конференции «Северо-Восток», начал первенство с домашней победы над «Шахтером М» (4:2), а во втором туре сыграл в гостях вничью с «Рузаевкой» (1:1). Соперник «Тобола М» стартовал с разгромной гостевой победы над командой «Аксу-Павлодар» (5:2), а затем на своем поле был еще более убедительным в поединке с «Окжетпесом М» - 5:0.

С мячом капитан «Тобола М» Рахат Кабдуллов

И на этот раз гости не дали усомниться, что не зря возглавляют турнирную таблицу. Несмотря на сопротивление молодых костанайских футболистов, футболистам «Жетысу» удалось забить по голу в конце каждого из таймов в ворота Владимира Шпаковского.

Фланговый проход в исполнении Даниила Дубровина

После первого поражения «Тобол М» с четырьмя набранными очками и нулевой разницей забитых и пропущенных мячей (5:5) расположился на шестой строчке в турнирной таблице, которую возглавляют «Жетысу М» и «СДЮСШОР №8» из Нур-Султана, набравшие в трех турах по 9 очков.

Следующую игру «Тобол М» проведет 21 мая в Усть-Каменогорске с местным «Алтаем», который замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

Фото fctobol.kz