По данным национальной статистики, за 2020 год антикоррупционной службой выявлено 1 632 коррупционных преступления, силами МВД - 342 факта, КНБ - 89, органами прокуратуры - 78 и службой экономических расследований- 21.

Вы только посмотрите - какая огромная армия борется с коррупцией, а ощутимых результатов нет. Коррупция процветает. Печально, что и среди этой армии не редки случаи взяточничества. Это как поручить охрану курятника хорькам.

В последнее время с коррупцией начали бороться самостоятельно и в самих ведомствах. По моему мнению, и от этого результата ждать не стоит. Газета «Время» сообщила, что в конце апреля 2021 года в Министерстве финансов состоялось совещание по вопросам противодействия коррупции и дисциплинарной ответственности. Кроме общих фраз, прозвучало предложение взять под особый контроль работников, приверженных к коррупции. Ни больше ни меньше. В Минфине знают всех, кто привержен к коррупции? А что такое в их понятии «привержен»? Это лицо которое способно взять взятку? А как его вычислили? Или это всем известное лицо, которое уже берет взятки и пока не попалось? И что будут контролировать - чтобы не брали взятки или чтобы делились?

Мне кажется, с коррупцией мы воюем не тем оружием. Только самые жесткие меры могут снизить уровень преступности. Я имею в виду не только коррупционные преступления. А у нас гуманизация законодательства, отмена смертной казни, создание комфортных условий в местах лишения свободы. Приходится только удивляться великой творческой силе приказного крючкотворства. «Не скоро совершается суд над худшими делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло», - это из Ветхого завета. Безответственность и безнаказанность - вот два страшных недуга, разъедающих державу. Не потому ли даже у молодых чиновников руки уже запачканы взятками?

В феврале 2021 года Tengrinews.kz сообщил, что Счетный комитет выявил нарушения на 344 млрд тенге при контроле за использованием антикризисных средств в условиях пандемии. Возмещено лишь 146 млрд. В 2020 году возбуждены 100 уголовных дел, связанных с пандемией. Половина из них - по хищению средств, выделенных на антикризисные меры. Не боясь ни закона, ни бога, чиновники обогащаются на горе народа.

Не секрет, что за взятки и хищения зачастую задерживаются крупные руководители различных ведомств. Что тогда делать железу, если золото ржавеет? Может ли такое поведение на самом верху не отразиться на нравах в обществе? О каком патриотизме и государственном подходе к делу может идти речь? Отчасти я понимаю наших борцов с коррупцией - наверху не очень развернешься. Как бороться с экономической преступностью, если у тех все схвачено? Вот и получается, что за мелочь можно схлопотать срок, а за жульнически приватизированный промышленный гигант, который строила вся страна, - ничего. Как говорил в XIX веке французский священник Ламенне, законы помочь не могут, ибо законы пишутся чаще всего для выгоды тех, кто их издает. А потому жить нам с коррупцией долго.