Так уж случилось, что очередная дата Победы над нацизмом совпала с очередными же кульбитами на арене антиковидной борьбы. И та война, и нынешние события – глобального масштаба, так что поневоле напрашиваются параллели. И основные параллели – в вопросах: что за кулисами событий и кто в итоге на этих самых событиях греет руки? И как быть с витающей в Интернете идеей конспирологии и «глобального правительства»?

Нас искусно погружают в споры, где, как два барана на утреннем мостике, сталкиваются две крайних точки зрения: либо есть – либо нет. Думаю, что такой поворот в обсуждении – ловкий уход от сути дела. Конечно, такого мирового правительства, как на фантастической ефремовской планете Торманс, пока не прослеживается. А вот конспиративными штучками пронизана вся мировая история. Тысячелетиями, и чем ближе к нашим дням, тем явственнее, специальные и прочие службы стремились оказывать решающее влияние на ход событий. В последние столетия особенно преуспели в этом мастера интриг в англосаксонском мире, где оказалось чрезвычайно развито искусство действовать чужими руками. Вспомним только русско-персидскую войну конца 20-х 19-го столетия. Именно английские дипломаты с помощью денег сделали все, чтобы подтолкнуть шаха к этой войне. Правда, Персию разгромили и 10 февраля 1928 года был подписан мирный трактат, составленный знаменитым русским писателем и дипломатом Грибоедовым. Трактат, естественно, выгодный для победителя, и не случайно уже в следующем году Грибоедов погиб в результате нападения толпы фанатиков на русское посольство в Персии. Убивали персы, но за их спинами стояли представители Англии. Желающие же сами могут покопаться в версиях, связанных с убийствами русского императора Павла Первого и Распутина.

Но какое все это имеет отношение к 20-му и началу 21-го века? Думаю, что имеет. Да к тому же и дипломатия, и спецслужбы стали еще изощреннее. Во всяком случае хорошо известно, что без изобретательных маневров определенных сил в США Второй мировой войне было бы трудно начаться. Конечно, и среди, американских военных были тогда герои, и генералы Америки могли быть искусными военачальниками. Но в определенных политических кругах вели свои игры, непонятные и генералитету. Поначалу очень уместной казалась война в старушке Европе, где сражались бы американские деньги и английские и французские солдаты. Правда, Франция рухнула под напором Третьего Рейха слишком быстро. И это тем более загадочно, что после поражения в Первой мировой Германия, казалось бы, имела очень ограниченные возможности для создания своих вооруженных сил. И надо же – через буквально считанные годы после прихода Гитлера (1933-й) к власти немецко-итальянские войска активно сражались в Испании, а в 1939 году стали сильнейшей армией мира.

Уж тут-то стоило запаниковать. Но Рузвельт был спокоен. Уже в декабре 1940 он знал, что нацистская Германия нападет на советскую Россию. И опять-таки Штаты были готовы воевать своими деньгами и русской кровью. Мало того, не просто готовы, а и подталкивали к столкновению Германию и Россию. И не только. Известна версия, согласно, которой американские эксперты по психологической войне, чтобы перенаправить на определенное время энергию Рейха, спровоцировали удар Гитлера по Югославии. Накануне этого удара некто Донован покатался по Балканам. Вернулся, посовещался с Рузвельтом. Президент 25 марта произнес речь, преданную широкой гласности, подталкивающую к агрессиии. Через неделю самолеты Люфтваффе бомбили Белград, разрушив королевский дворец, университет, школы, церкви, больницы, после чего лишь обнаруженных погибших оказалось 24 тысячи.

Да и с Японией не все было просто. До последнего момента в Штатах не теряли надежду, что милитаристы Страны Восходящего Солнца нанесут удар по советской Сибири. Правда, в отличие от ведущих американских политиков, японцы еще не забыли опыт Хасана и Халхин-Гола.

Я все эти банальности вспоминаю, чтобы напомнить: в большой политике, как и в большом бизнесе, у каждого своя игра, и в этих играх альтруизм и заботы о человечестве слишком уж часто оказываются лишь лозунгами, дымовыми завесами, а не истинными мотивами действий.

Нечто похожее мы видим и сейчас, но уже в мире глобальной битвы с драконом вируса, вырастающей до масштабов древних мифов. Кстати, в этой борьбе задействовано все знание особенностей мифологического мировосприятия и мышления. Правда, на первый взгляд, кажется, что сама эта борьба сплошь и рядом ведется по идиотски, а чиновники, включая чиновников от медицины, напоминают кнопки компьютера, либо лишенных своей воли тряпичных кукол, надетых на чьи-то невидимые пальцы.

И в самом деле, вспомним то, о чем не раз писалось. Во-первых, разогретая СМИ паника, опередившая во многих местах наступление самой болезни. Во-вторых, не просто антигуманность, но и, мягко говоря, странность массы изначальных ограничений . Где тут забота о здоровье, если обычная прогулка на свежем воздухе расценивается как нарушение, за которое положен штраф? В-третьих, масочная феерия, опять-таки никак не стыкующаяся со здравыми рассуждениями о том, что полезно для здоровья.

А дальше пошло – поехало. Полный кавардак и калейдоскопическая смена постановлений, зачастую прямо противоречащих друг другу. То одно, то другое. Сначала тех, кто старше – не прививать, потом - прививать обязательно. Стабильно только использование кнута и пряника - то штрафов, то всяких бонусов за прививки. Но если прививки - бесспорное благо, для чего еще предлагать идущим на это разные мелочные поощрения?

Повторяю не в первый раз: болезнь – это одно. Ее характеристика, оценка ее масштабов – дело честных медиков. Прививки сами по себе – тоже медицинский вопрос. И отвечать за медицину – дело специалистов. Но вот чехарда вокруг всего этого – уже не вопрос только медицины.

Следом за тем, что мы видим, встает вопрос: а кому это все надо? Ответ не у меня в кармане. Но убежден, что сама синхронность массы нелепостей свидетельствует о том, что и патриотизм, и забота о людях здесь далеко не на первых местах. Если в чьих-то изощренных умах им вообще находится место.

Ну, подумайте сами. В результате антиковидных мер, всяческих карантинов и запретов, напоминающих слонов в посудных лавках, рушится малый бизнес, спорт, съеживаются возможности культурно-просветительной работы. Страдает и образование, и даже сама медицина, потому что болезни не ограничиваются ковидом. И если все упомянутое как-то не похоже на заботы о здоровье и благе людей (тем паче, что нажимают на кнопочки далекие от нас ВОЗ, банки и прочая братия), то почему же, обрушивая и быт, и иммунитет, и многое иное, наши заморские нажиматели кнопочек должны быть заинтересованы в нашем с вами здоровье и благе, когда речь заходит о какой-то одной отдельной медицинской манипуляции?

Честно говоря, мне кажется, что сегодня стыдно быть санитарным врачом: слишком уж рьяно их превращают в козлов отпущения в сегодняшнем театре абсурда. Но, с другой стороны, может быть, этот абсурд и не так уж абсурден?

Ведь и якобы «цифровизация», доводимая до гротеска, и «роботизация», и «формализация» образования и медицины, и стремление цифровизаторов накинуть на планету сети по сбору персональных данных, и формы борьбы за экологию, здоровье – что угодно, что покажется выгодным на данный момент – это все разрозненные пазлы, которые, будучи собранными вместе, складываются совсем не в ту картину, фрагментами которой нас отвлекают СМИ и сонмы блогеров.

Вывод же очень прост. Мы многое не знаем. О многом можем только догадываться. Но главное - это серьезнейшие сомнения в том, что декларации и лозунги совпадают с целями декларантов в мире, главный девиз которого: «Обогащайся!». Вот, кто может, и обогащается за наш счет. А остальное – так, отвлекающие действия фокусника на сцене.