Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что для проведения оптоволоконного интернета в каждый дом в Казахстане потребуются миллиарды долларов инвестиций, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Вопрос во время отчетной встречи министра с населением поступил от жителя Туркестанской области.

"Это злободневный вопрос. Мы страна с очень большой территорией. В таких странах очень сложно обеспечивать интернет по оптическим каналам. Мы пошли путем, когда совмещаются несколько видов разных технологий: спутниковые, радиорелейные виды связи, мобильный широкополосный доступ. (...) Оптику в каждый дом я не обещаю. Потому что это миллиарды долларов инвестиций, которые реально очень сложно просубсидировать в такой экономической ситуации.

Но мы обеспечим качественный мобильный интернет, чтобы у жителей сел была возможность заходить на онлайн-площадки обучающие, продавать свои товары на платформах электронной коммерции, смотреть видео на YouTube или других платформах. Мы эту часть обеспечим", - заверил Мусин.

По словам главы Министерства цифрового развития, качественный интернет позволит обеспечить доступ к 4G каждого жителя, а скорость интернета будет достигать 5 мегабит в секунду.

Оптоволоконный интернет - наиболее быстрая на сегодняшний день технология передачи информации в Сети.

Багдат Мусин также попросил казахстанцев писать официальные жалобы для решения вопроса с низким качеством интернета.

"Сейчас для контроля качества интернета нами закуплено специальное оборудование. То есть на всю страну было шесть таких приборов, сейчас таких приборов 17. Но для того чтобы проверять качество, мы выезжаем в регионы. Например, при моей поездке в командировку в Туркестанскую область мы выявили два села по дороге из Шымкента в Туркестан, куда я заехал, что там действительно слабый интернет. Мы провели замеры этим оборудованием и только после замеров выписали штраф", - сообщил Мусин на онлайн-брифинге СЦК.

По его словам, штраф из-за некачественного интернета был выставлен оператору связи, после чего ему дали два месяца для устранения неполадок.

При этом глава ведомства попросил казахстанцев в случае возникновения проблем с качеством интернета обращаться не в социальные сети, а писать официальную жалобу в адрес министерства.

"Пожалуйста, хотел бы попросить: понятно, через Facebook, Instagram очень много обращений приходит, но мы не можем их использовать как основание для проверок. Это требование Генеральной прокуратуры в рамках защиты бизнеса. Мы можем использовать только заявления или обращения граждан, которые конкретно подписаны собственноручно или заверены электронной цифровой подписью. Поэтому прошу вас, если вы действительно хотите, чтобы мы приехали, выписали штраф и приняли все необходимые меры, нам очень важно, чтобы все эти обращения были официально оформлены в адрес министерства или напрямую в Комитет телекоммуникаций", - добавил Мусин.

Он сообщил о намерении в 10 раз увеличить штраф для операторов связи и провайдеров за низкое качество интернета.

"Штрафы, которые мы сегодня выписываем, - это около 200 тысяч тенге. Мы говорим, что их надо поднять в 10 раз. Сейчас идет обсуждение с депутатами. Мы поднимем их, и минимальный порог штрафов операторам будет на уровне где-то 2-х миллионов тенге", - сообщил Мусин на онлайн-брифинге СЦК.