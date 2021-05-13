Традиционные соревнования, посвященные памяти Валентина Бобылева, прошли в Костанае в 17-й раз. Причем первые 15 лет - в формате многодневной велогонки по шоссе, а вот по маунтинбайку они проводятся во второй раз.

Старт кросс-кантри

Уроженец Мендыкаринского района, мастер спорта международного класса Валентин Бобылев был капитаном сборной команды СССР на ряде международных соревнований, десятикратным чемпионом Казахстана. В 1971 году, в возрасте 23 лет, он стал чемпионом Советского Союза в индивидуальной гонке на 50 км. В составе сборной команды СССР принимал участие в международных гонках по странам Европы (Италия, Франция, Польша, Германия) и Африки. Бобылев был чемпионом V Спартакиады народов СССР (1971 г.). Его жизнь трагически оборвалась в 1979 году.

С 2003 года в Костанае проводятся республиканские соревнования, посвященные памяти спортсмена.

На старте Виктория Тропина

В этом году в соревнованиях, прошедших в формате многодневки по пересеченной местности в районе гостиного двора «Золотой фазан», приняли участие юноши и девушки 13-14 лет (2007-2008 г. р.) и 15-16 лет (2005-2006 г. р.), юниоры и юниорки 17-18 лет (2003-2004 г. р.), а также, впервые в истории этих соревнований, любители. За призовые места боролись 129 велогонщиков из 13 команд.

Финиширует Сергей Белишкин (гонка среди любителей)

Костанайскую область представляли воспитанники отделения велоспорта ДЮСШ № 1, тренирующиеся под руководством мастера спорта международного класса Артема Головащенко и Бауржана Аубакирова, а также члены «Велосообщества «Костанай», выступившие в соревнованиях среди любителей.

Победный финиш Ксении Морозовой (любители)

В программу соревнований вошли индивидуальная гонка (XCT), кросс-кантри шорт-трек (XCC) и кросс-кантри олимпик (XCO).

Гонка по пересеченной местности - маунтинбайк

По итогам трех гонок двойного успеха среди юниоров добились костанайские гонщики - кандидаты в мастера спорта Роман Соловей, повторивший свой успех 2019 года, и Константин Шинкарук, уступивший победителю девять секунд. Третье место занял мастер спорта РК из Алматинской области Алексей Фефелов, уступивший костанайцам более минуты.

Любовь Паникарова заняла 6-е место среди девушек 2005-2006 г. р.

Среди юниорок кандидат в мастера спорта из Костаная Виктория Тропина стала серебряным призером, уступив Любови Репп из Нур-Султана.

В возрастной группе 15-16 лет призовые тройки составили Даулет Тоганбай (Алматинская область), Вячеслав Климеров (Павлодар) и Ильяс Еркасым (Талдыкорган), а также Евгения Заам (Алматинская область), Мадина Журтыбаева (Талдыкорган) и Елизавета Склярова (Нур-Султан).

Среди юношей 2007-2008 г.р. отличились Кирилл Чжан (Талдыкорган), Жандос Капезов (Нур-Султан) и Данил Шевцов (Жамбылская область).

А среди девушек этой возрастной группы юные костанайские спортсменки Анна Проскурина и Диана Тутарова поднялись соответственно на вторую и третью ступеньки пьедестала. Победу же здесь праздновала Баурай Асылтай из Талдыкоргана.

В соревнованиях среди любителей у мужчин призеры определялись в двух возрастных группах - до 40 лет и 40 лет и старше. В обеих группах призовые места заняли костанайские велогонщики. В возрасте до 40 лет это были Владислав Чернов, Антон Кирсанов и Мирон Мирошниченко, а в старшей возрастной группе - Сергей Белишкин, Виктор Русяев и Вадим Мацковяк. Среди женщин победительницей республиканских соревнований стала Ксения Морозова.

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