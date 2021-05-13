Жительницу Костаная Веру МУРЗИНУ обманом вынудили взять кредит в банке и перевести деньги на чужой счет через «Qiwi-кошелек». Мошенники действовали по такому же сценарию, как в случае с еще одной потерпевшей - Наталией Леготиной, о которой «НГ» писала 29 апреля. И произошло это в один и тот же день - 1 марта. На этой неделе мы получили комментарий пресс-службы банка, клиентками которого являются обе женщины.

Вере Мурзиной банк отказал в выдаче 100 000 тенге, но потом легко выдал 500 000 /Фото из личного архива

Напомним, пенсионерку Наталию Леготину мошенники заставили взять 940 000 тенге. Причем банк моментально одобрил эту сумму к выдаче, хотя еще в ноябре прошлого года Леготина пыталась взять всего 200 000 тенге и ей отказали.

Вера Мурзина обратилась в редакцию через неделю после публикации статьи о Наталии Леготиной.

- Я безработная, мой единственный доход - 10 000 тенге в месяц, алименты на 3-летнего сына от бывшего мужа, - пояснила «НГ» Мурзина. - В банке у меня был кредит на бытовую технику. В прошлом году пыталась взять 100 000 тенге, но банк отказал. 1 марта мне позвонили якобы из службы безопасности банка и сказали, что на мое имя кто-то пытается взять кредит, взломав мой личный кабинет. Чтобы перебить эту заявку, я должна взять 500 000 тенге в банке. Я подала заявку онлайн, к моему удивлению, ее моментально одобрили. Потом звонивший мне мужчина дал номер, на который через «Qiwi-кошелек» я сбросила деньги. Позже мне объяснили, что это мошенники. В этой ситуации меня интересует только один вопрос: как мне, безработной, могли одобрить кредит на полмиллиона тенге?

Усугубляет ситуацию и то, что Вера Мурзина - онкологическая больная, стоит на учете в диспансере, не так давно была инвалидом II группы. Сейчас заново подала документы, чтобы оформить инвалидность.

- Ситуация с мошенническим кредитом стала для меня сильным стрессом, - говорит женщина. - Начались осложнения по онкологической части, мне предстоит еще одна операция... Сейчас я не выплачиваю даже вещевой кредит, нет денег.

Руководство банка ответило на вопросы «НГ», но попросило не озвучивать его название. Объяснило так:

- К сожалению, это известный вид мошенничества, который распространен в разных странах мира. В Казахстане все банки, которые обслуживают физических лиц, тоже столкнулись с этой проблемой. Поэтому 11 ведущих казахстанских банков выпустили «Совместное обращение» к клиентам с предостережением от действий мошенников. Правила безопасности едины для всех клиентов, независимо от того, в каком банке они обслуживаются.

В банке пообещали индивидуально разобраться в ситуации Наталии Леготиной и Веры Мурзиной. Что ж, будем надеяться. Хотя нежелание называть свое название все равно непонятно.

Запрос «НГ» отправила директору костанайского филиала банка, ответ пришел из головного офиса. На вопрос о том, почему обеим женщинам сначала отказали в получении кредита, а потом моментально одобрили более крупную сумму, пояснили:

- Решение об одобрении кредита принимается автоматически. Оно зависит от качества кредитной истории и платежеспособности клиента. Информация постоянно обновляется. Поэтому, если клиенту не одобрили кредит, он может через две недели подать заявку снова. Если за это время его ситуация улучшилась, клиент может получить кредит.

Отметим, что за время, прошедшее от первой отклоненной заявки до звонка мошенников, платежеспособность обеих клиенток точно не улучшилась. Но более конкретно ответить на вопрос о том, почему вторые заявки были одобрены, нам не смогли.

Мы также спрашивали, как персональные данные клиентов (фамилия, имя, отчество, номер телефона) могли попасть к мошенникам.

- Мошенники получают персональные данные (Ф. И. О., телефоны) из разных источников: с сайтов объявлений, социальных сетей, баз данных мобильных операторов и других организаций, - пояснили в банке. - Информацию о счетах клиента мошенники могут получить, только если клиент сам предоставит им доступ к своему личному кабинету. Чтобы получить этот доступ, мошенники используют разные виды обмана. Под разными предлогами они заставляют клиента сменить и сообщить им пароль или установить приложение, которое дает удаленный доступ к смартфону и его банковскому приложению. Опытные мошенники так запутывают человека, что он часто сам не понимает, что предоставил мошеннику возможность зайти в свой личный кабинет, видеть все счета и операции, подавать заявку на кредит. Клиент сам говорит мошеннику все проверочные коды и тем самым подтверждает все его операции.

Однако Леготина и Мурзина утверждают, что не передавали мошенникам свои персональные данные. Но главным остается вопрос: почему банк одобрил выдачу крупных сумм пенсионерке с тремя кредитами и безработной? На него четкого ответа мы не получили.

В банке советуют: чтобы не пострадать от действий мошенников, нужно помнить, что настоящие сотрудники никогда не спрашивают коды и пароли. Если у клиента запрашивают эту информацию, нужно прекратить разговор.

«НГ» спросила, обязаны ли Леготина и Мурзина платить по кредиту, если они подали заявление в полицию о факте мошенничества. В банке ответили: обязаны.

- Клиентки сами оформили кредит, ввели все подтверждающие коды, - пояснила пресс-служба. - В соответствии с законодательством они несут обязательства по погашению кредита.

В случае с Наталией Леготиной нас также интересовало, почему банк списывает с нее деньги за мошеннический кредит, хотя она добросовестно платит по трем своим основным займам, которые реально оформляла.

- Счет для погашения - один на все кредиты, - пояснили в банке. - Это предусмотрено кредитным договором. За счет взносов клиента сначала погашается основной долг по всем его кредитам, затем - переплата. Такой порядок погашения кредитов установлен постановлением Национального банка, все банки обязаны его исполнять.