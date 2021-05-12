Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова предложила отменить итоговую аттестацию и последний звонок для учеников выпускных классов казахстанских школ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как отметила Жулдыз Сулейменова, с 28 мая 2021 года начинается итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов. Депутат опасается, что в помещениях возникнут длительные, массовые скопления школьников, педагогов и технического персонала с одной стороны, так как продолжительность экзаменов составляет от двух до пяти часов, с другой стороны в 2021 году в стране 264 469 учащихся будут сдавать три экзамена в 9-м классе, а 154 816 учащихся будут сдавать четыре экзамена в 11 классе. Итого, по ее словам, больше 400 тысяч только учащихся будут подвержены высокому риску заражения COVID-19.

"В условиях, когда смешанное обучение привело к фактам заражения школьников, считаем проведение итоговой аттестации и торжественные линейки, посвященные 25 мая, излишним и необоснованным риском для здоровья детей. В связи с чем предлагаем отменить итоговую аттестацию в 9, 11 классах и выставить итоговую оценку на основе годовых оценок 2020-2021 учебного года. Такая практика уже существует. В прошлом году с связи с пандемией коронавируса в соответствии с приказом министра образования и науки итоговая аттестация 9, 11 классов не проводились. Итоговые оценки выставлялись на основе годовых оценок учебного года. Также предлагаем отменить проведение офлайн последнего звонка для учащихся 9, 11 классов. Результаты аттестации никоим образом не влияют на возможности поступления учащихся в колледжи и вузы", - сказала Жулдыз Сулейменова, обращаясь с запросом к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову.

Она предложила внести изменения и регламентировать гибкие подходы в проведении итоговой аттестации в условиях пандемии и дистанционного обучения в соответствующие подзаконные нормативные акты.

"Кроме того, в связи с тем, что с 6 мая стартовал процесс сдачи ЕНТ, местным исполнительным органам власти совместно с главными санитарными врачами усилить ответственность по повышению эффективности работы мониторинговых групп за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах сдачи ЕНТ. Дополнительно просим информацию о готовности данных пунктов сдачи ЕНТ к принятию школьников по принципу "Один тестируемый - один компьютер - одна камера" и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, в том числе требований дистанции, наличие средств индивидуальной защиты, санитайзеров, исправности систем вентиляции", - потребовала депутат.