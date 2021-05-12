Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Иван ШАПОВАЛОВ
Что делать, если в доме вдруг погас свет? Конечно же вызывать электрика. Но сразу возникает другой вопрос – где найти хорошего профессионала?
Фото с сайта knopka.kz
Существует два варианта действий. Первый – позвонить по номеру телефона из объявления в газете или на страницах интернета.
Второй – более надёжный – воспользоваться услугами специализированной компании, где не только обеспечат соответствующее качество выполнения работ, но и предоставят на них гарантию.
Консультационный этап
Настоящий профессионал не только отлично знает своё дело, но и постоянно находится в диалоге с заказчиком. Умело справляясь с проводами и электрооборудованием, он не забывает разъяснить собственнику здания или жилого помещения правила энергобезопасности при пользовании внутридомовой электрической сетью.
Тесное взаимодействие со специалистом не менее важно и при составлении проекта реконструкции уже имеющейся проводки, либо при прокладке новых, более мощных проводов.
Во избежание перегрузок электросети пользователь должен строго придерживаться данных мастером рекомендаций и тогда к услугам электрика ещё долго не придётся прибегать.
Но всё же – прежде чем оформить вызов специалиста, не забудьте уточнить важные детали, касающиеся порядка оказания той или иной услуги, сметного расчёта и гарантийных обязательств.
Перечень услуг электрика и примерные цены
В проверенной компании обратившемуся первым делом покажут прайс-лист, включающий основные виды работ и расценки на них. В типовой набор обычно входят:
– подключение бытовых приборов: стиральных машин-автоматов, электроплиты (5 тыс. тенге);
– штробление поверхности стены и углублений под розетки (2,5 тыс. тенге);
– монтаж электрических счётчиков и их замена (5,5 тыс. тенге);
– монтаж устройств защитного отключения, автоматов, электрозвонков, распаек (3 тыс. тенге);
– установка осветительных приборов, люстр (3 тыс. тенге);
– обустройство электрической проводки, диагностика кабелей для подключения телефонов и телевизоров, (3,5 тыс. тенге).
Сегодня для большинства людей важно чётко понимать - за что они платят деньги. Для этого и составляется ПСД – проектно-сметная документация. И если сам проект разрабатывается конкретно для специалистов, то его сметная часть как раз и помогает заказчику разобраться на что он конкретно тратит свои средства.
Вряд ли стоит доверять бумаге, где указана только общая цена. В хорошей фирме, которой можно смело доверять, распишут всё до копеечки по каждой статье расходов.
Ещё до заключения договора нужно проконтролировать, чтобы в него внесли все запланированные работы до самых мелочей. В противном случае, избежать дополнительных платежей не удастся.
Вот примерный перечень услуг при замене электропроводки:
– демонтировать старый щиток;
– снять отслужившие своё провода;
– отсоединить розетки и выключатели;
– смонтировать щиток и автомат защиты;
– обустроить новую проводку;
– установить необходимое количество розеток и выключателей.
Каждый из этих пунктов предполагает наличие гарантийного срока. В реальной смете они, как правило, включают ещё и дополнительные подпункты, исходя из требуемых материалов и их стоимости.
Как пример – подсоединение к электросети стиральной машины:
– медный провод марки ПВС 2,5 – 10 м (320 тенге).;
– влагонепроницаемая розетка – 1 шт. (270 тенге);
– автомат дифференциального типа – 1 шт. (1150 тенге);
– стоимость работы – 800 тенге.
В данном случае все указанные цифры ориентировочные. Но при таком раскладе заказчику услуги сразу становиться ясно сколько он заплатит за саму работу, а сколько за материалы и оборудование.
Уровни квалификации
Профессия электрика относится к разряду особо опасных. Потому для работы с определёнными электротехническими приборами, он должен сдать экзамен по правилам электробезопасности и получить свидетельство о допуске.
Наивысший квалификационный разряд в этой профессии – пятый. Для работы с электроустановками мощностью до 1 тыс. вольт, а это как раз и соответствует внутридомовым электросетям, специалисту достаточно иметь «корочки», соответствующие второму или третьему разряду.
Главное запомните – дёшево не значит качественно. Если приглашённый электрик не даёт никаких гарантий на выполненные работы – лучше сразу же откажитесь от его услуг.
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