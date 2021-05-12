Что делать, если в доме вдруг погас свет? Конечно же вызывать электрика. Но сразу возникает другой вопрос – где найти хорошего профессионала?

Фото с сайта knopka.kz



Существует два варианта действий. Первый – позвонить по номеру телефона из объявления в газете или на страницах интернета.

Второй – более надёжный – воспользоваться услугами специализированной компании, где не только обеспечат соответствующее качество выполнения работ, но и предоставят на них гарантию.

Консультационный этап

Настоящий профессионал не только отлично знает своё дело, но и постоянно находится в диалоге с заказчиком. Умело справляясь с проводами и электрооборудованием, он не забывает разъяснить собственнику здания или жилого помещения правила энергобезопасности при пользовании внутридомовой электрической сетью.

Тесное взаимодействие со специалистом не менее важно и при составлении проекта реконструкции уже имеющейся проводки, либо при прокладке новых, более мощных проводов.

Во избежание перегрузок электросети пользователь должен строго придерживаться данных мастером рекомендаций и тогда к услугам электрика ещё долго не придётся прибегать.

Но всё же – прежде чем оформить вызов специалиста, не забудьте уточнить важные детали, касающиеся порядка оказания той или иной услуги, сметного расчёта и гарантийных обязательств.

Перечень услуг электрика и примерные цены

В проверенной компании обратившемуся первым делом покажут прайс-лист, включающий основные виды работ и расценки на них. В типовой набор обычно входят:

– подключение бытовых приборов: стиральных машин-автоматов, электроплиты (5 тыс. тенге);

– штробление поверхности стены и углублений под розетки (2,5 тыс. тенге);

– монтаж электрических счётчиков и их замена (5,5 тыс. тенге);

– монтаж устройств защитного отключения, автоматов, электрозвонков, распаек (3 тыс. тенге);

– установка осветительных приборов, люстр (3 тыс. тенге);

– обустройство электрической проводки, диагностика кабелей для подключения телефонов и телевизоров, (3,5 тыс. тенге).

Сегодня для большинства людей важно чётко понимать - за что они платят деньги. Для этого и составляется ПСД – проектно-сметная документация. И если сам проект разрабатывается конкретно для специалистов, то его сметная часть как раз и помогает заказчику разобраться на что он конкретно тратит свои средства.

Вряд ли стоит доверять бумаге, где указана только общая цена. В хорошей фирме, которой можно смело доверять, распишут всё до копеечки по каждой статье расходов.

Ещё до заключения договора нужно проконтролировать, чтобы в него внесли все запланированные работы до самых мелочей. В противном случае, избежать дополнительных платежей не удастся.

Вот примерный перечень услуг при замене электропроводки:

– демонтировать старый щиток;

– снять отслужившие своё провода;

– отсоединить розетки и выключатели;

– смонтировать щиток и автомат защиты;

– обустроить новую проводку;

– установить необходимое количество розеток и выключателей.

Каждый из этих пунктов предполагает наличие гарантийного срока. В реальной смете они, как правило, включают ещё и дополнительные подпункты, исходя из требуемых материалов и их стоимости.

Как пример – подсоединение к электросети стиральной машины:

– медный провод марки ПВС 2,5 – 10 м (320 тенге).;

– влагонепроницаемая розетка – 1 шт. (270 тенге);

– автомат дифференциального типа – 1 шт. (1150 тенге);

– стоимость работы – 800 тенге.

В данном случае все указанные цифры ориентировочные. Но при таком раскладе заказчику услуги сразу становиться ясно сколько он заплатит за саму работу, а сколько за материалы и оборудование.

Уровни квалификации

Профессия электрика относится к разряду особо опасных. Потому для работы с определёнными электротехническими приборами, он должен сдать экзамен по правилам электробезопасности и получить свидетельство о допуске.

Наивысший квалификационный разряд в этой профессии – пятый. Для работы с электроустановками мощностью до 1 тыс. вольт, а это как раз и соответствует внутридомовым электросетям, специалисту достаточно иметь «корочки», соответствующие второму или третьему разряду.

Главное запомните – дёшево не значит качественно. Если приглашённый электрик не даёт никаких гарантий на выполненные работы – лучше сразу же откажитесь от его услуг.

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