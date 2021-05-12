В Казани вчерашний школьник - по всей видимости, человек с большими психическими проблемами - устроил массовый расстрел детей в одной из школ. Много погибших, еще больше раненых. Жуткая трагедия для всех.

Когда случаются такие вещи, обычно сразу раздаются голоса, призывающие ужесточить контроль над оборотом оружия. Те, кто к этому призывает, решают простые проблемы вместо нужных. Контроль ужесточить нетрудно, тем более, что казанский убийца купил свое оружие вполне официально. Вопрос в другом. Если человек решил убивать, то оружие он найдет в любом случае. Не купит официально – купит с рук. Не найдет на черном рынке – придет в школу с бутылкой бензина, с ножом, с молотком. Нас с вами окружают тысячи предметов, каждый из которых даже в неумелых руках легко превращается в оружие.

А вот другой вопрос, гораздо более важный, обычно из виду упускается. Что творится в голове у вчерашних детей, которые способны сделать такое со своими ровесниками? Почему они теряют контроль над собой? Почему сходят с ума? Что делать, чтобы это предотвратить? Этот вопрос поднимают совсем не так часто – очень уж он большой, комплексный, сложный. Проще обойтись простыми мерами – ввести, к примеру, еще пару справок при получении разрешения на огнестрел.

Принято считать, что такие проблемы должны решаться в семье. Что родители должны за детьми следить, и растить из них нормальных людей, неспособных на преступления. Но подавляющее большинство родителей что у нас, что в России, что в Татарстане заняты одной простой вещью – они выживают. Работают, пытаются детей тянуть, кормить, одевать, им не до воспитания, не до психологии, не до задушевных разговоров. Растет – и ладно.

И родители спихивают детей на школу. А в школе по 30 человек в классе. На 30 человек один учитель. У учителя отчетов куча. У детей своя иерархия, свои лидеры и отверженные, свои ритуалы. Дети жестоки. Взрослым до этого дела нет. У учителей зарплата небольшая, а обязанностей масса, и отчитываться надо перед всеми. Тут не до глубокого погружения в проблемы ребенка, который со стороны может выглядеть вполне благополучным. На такое глубокое погружение способны считанные из учителей, и таких сейчас почти не делают.

По идее должны эти проблемы решать школьные психологи. Но система школьных психологов в том виде, в котором она сейчас существует в Казахстане, это видимость. Вы знаете, что школьный психолог получает даже меньше, чем учитель? Меньше ста тысяч средняя зарплата у психолога по стране. А подопечных у него не десятки, а сотни. Пойдет на такую зарплату умный, сильный, способный работать с детьми, болеющий за них душой человек? Нет, конечно. И поэтому идут в школьные психологи те, кто нигде больше не пригодился. И распознать проблемы, угадать их, поработать с ребенком, вылечить его они не способны.

А на все это еще накладывается царящий в стране культ насилия. Буквально на прошлой неделе была история – двое детей подрались, вышли отцы на шум, никто договариваться не умеет, никто не понимает, что не надо из детской драки проблему делать. Стрельбой кончилось, между прочим. Все мачо, все крутые, все стремятся разборку затеять на каждом шагу и никто не стесняется делать это при детях – наоборот, гордятся, если при сыне удалось кому-то чужому по морде дать. А что при этом у ребенка в голове остается и кем он после этого вырастет – кто знает. Может, приличным мужиком. А может, и оружие возьмет. Культ насилия – штука непредсказуемая, из-под контроля выходит быстро.

Легко решать простые проблемы вместо нужных. Запретить, ограничить – это мы умеем. Пыль в глаза пустить – всегда пожалуйста. А вот повысить престиж работы в школе, сделать так, чтобы туда шли умные и знающие люди, которые понимают психологию детской стаи, которые будут у детей авторитетом пользоваться; сделать так, чтобы в школы шли мужчины, чье присутствие может быть так полезно для огромного количества детей, которых растят матери-одиночки – ну нет, на это у нас времени и денег нет. Хотя десятки лет обсуждается вопрос. Видимо, ждем своего стрелка. И такими темпами он появится.

С детьми вообще сложно. С подросшими детьми сложно вдвойне. Тут и без явных-то материальных проблем каждый день думаешь – а то ли ты делаешь как отец, правильно ли поступаешь, нормальные ли вырастут люди из твоих детей? И большая тревога охватывает при мысли, сколько по нашим улицам ходит детей, о которых никто не подумал. Одиноких, ничего не понимающих, никому не доверяющих, часто напуганных и забитых.

И сколько из них когда-нибудь дойдет до мысли о том, что у всех проблем есть одно-единственное решение.

Автор - юрист, живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook