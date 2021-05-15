И с чем же человек встречает новый вирус? Учитывая привычки и образ жизни - без защиты

Пандемия вынудила нас вводить массовые ограничения, а порой и полностью сворачивать деятельность отдельных организаций. И нас всех преследовали и штрафовали за отсутствие маски или неправильное ее ношение.

Сейчас эта история поутихла, зато вопрос вакцинации из теоретической плоскости перешел в практическую. И хотя Минздрав вроде разъяснил, что прививки - дело добровольное, параллельно были названы группы населения, для которых вакцинация, по сути, обязательна: медики, учителя, полиция. Какая-то логика в этом есть, хотя стадный подход всегда имел крупные недостатки. Ведь организм человека строго индивидуален. Здесь огромное значение имеют наследственность, среда проживания, питание, физическая активность, наличие вредных привычек, страсть к лекарствам.

Отсюда и вытекает главное: в каком состоянии человек встретил Covid-19, готова ли иммунная система защитить его от проникновения вируса внутрь организма. Ведь мы привыкли жить в свое удовольствие, не заморачиваясь от переедания, курения, основательной выпивки (хотя практически каждый пьющий утверждает, что он знает меру), от наркоты и, как ни странно, от употребления, а точнее, злоупотребления антибиотиками.

Последнее достигло гигантских масштабов. Ведь люди, чихнув или кашлянув, уже и к врачу не обращаются, зная, что тот точно пропишет килограмм лекарств на все теоретически возможные проблемы со здоровьем. И господствующим средством в этом списке, можете не сомневаться, будут антибиотики - одни из главных убийц иммунной системы. Хотя специалисты говорят, что первые антибиотики (пенициллин, ампициллин и т. д.) не слишком отличаются от новейших, но цены выросли в десятки раз. За счет отдушек, упаковки, окраски.

И с чем же человек сегодня встречает новый вирус? Учитывая перечисленные привычки и образ жизни - ни с чем, он убил свою иммунную систему. И сегодня его костный мозг, лимфатическая система и селезенка не способны вырабатывать антитела для нейтрализации смертельной угрозы. Все достижения человечества за миллионы лет эволюции, в том числе формирование иммунной системы и поддержание здоровья через образ жизни и повседневные привычки, либо пришли в негодность, либо потеряли свою эффективность. Можно все это приписать урбанизации, городскому комфорту, автоматизации многих процессов, а если посмотреть в корень - обыкновенной человеческой лени, прилипчивой и невероятно изобретательной в свое оправдание.

Для многих сегодня уже поздно пить боржоми, организм разрушен или на пути к этому. Но тем, кто не утратил здорового смысла и обладает хотя бы элементарными познаниями о собственном организме, надо брать себя в ежовые рукавицы и начинать пробежки или быструю ходьбу, а также наклоны, вращения, элементарные растяжки. Еще древние философы утверждали: движение - это здоровье, гибкость тела - молодость. Все же человек - это высокоразвитое существо, умеющее думать, и он просто должен додуматься, что организму надо помогать сохранять в рабочем состоянии все свои системы. Другого не дано.

И, возвращаясь к теме вакцинации, сообщаю, что лично я от прививки отказываюсь. Есть иммунная система, не задавлена разными извращениями, я на нее надеюсь и рассчитываю. Это вовсе не значит, что я призываю следовать моему примеру. Каждый человек уникален и неповторим. И каждый несет ответственность за состояние организма на сегодняшний день.

P. S. И не последняя причина отказа - недоверие к отечественной медицине, в том числе фармацевтике. Всех их поразила алчность. А поскольку у нас все продается и покупается, включая разрешения, экспертизы, судебные решения, можно нарваться на подделку, завезенную в страну или разлитую по дозам в каком-нибудь Талапкере. Тем более, что бешеная конкуренция среди производителей вакцины в разных странах, и здесь любые средства хороши, чтобы опарафинить конкурентов. Исходя из этих соображений, воздержусь. Береженого бог бережет.

Здоровья всем и веры в будущее!