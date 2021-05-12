Американские исследователи разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая определяет сарказм в текстах из социальных сетей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NextGov.

Фото:elements.envato.com

Исследователи компьютерных наук из Университета Центральной Флориды, работающие над программой Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), научили ИИ находить шаблоны, которые часто указывают на сарказм, и объединили это с алгоритмом программы правильно выбирать ключевые слова в предложениях. Они загрузили большой набор данных, а затем проверили его на точность.

Модель использует нейронные сети для отслеживания зависимости между ключевыми словами, а затем выдает оценку, которая указывает, присутствует ли сарказм. Работа с наборами данных показала, что сарказм в текстовых выражениях определяется почти со стопроцентной точностью. Благодаря определению ключевого саркастического слова система также определяет приблизительное настроение автора текста.

"Сарказм был серьезным препятствием для повышения точности анализа настроения, особенно в социальных сетях, поскольку сарказм в большинстве случаев зависит от тона голоса, мимики и жестов, которые не могут быть представлены в тексте", - пояснил менеджер программы DARPA Брайан Кеттлер.

Исследователи отметили, что социальные сети стали доминирующей формой коммуникации для людей, а также для компаний, стремящихся продвигать и продавать свои продукты и услуги. Такое правильное понимание и реагирование на отзывы клиентов в Twitter, Facebook и других соцсетях будет иметь решающее значение для успеха.