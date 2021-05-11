Сообщение о переводе педагогов и учеников на дистанционный формат обучения появилось сегодня, 11 мая, на сайте общеобразовательной школы № 7.

Эту информацию также подтвердили в отделе образования Костаная:

- В связи с выявлением случаев коронавирусной инфекции в ОШ № 7 Костаная 5 мая 2021 года было издано постановление главного государственного врача № 179 о переводе учащихся старших классов школы на дистанционный формат обучения. За минувшую неделю выявлен еще ряд случаев заболевания среди педагогов, сотрудников и учащихся данной школы, в связи с чем постановлением главного государственного врача по Костанайской области № 185 общеобразовательная школа № 7 переведена на дистанционный формат обучения.

Дистанционка в школе № 7 продлится с 11 по 25 мая.

Как сообщили "НГ" в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Костаная, 4 учителя старших классов сами обратились за медицинской помощью 5 мая. У них подтвердился факт заражения ковидом

- Поэтому с 5 мая мы сначала отправили на дистанционку только старшеклассников, - пояснила руководитель отдела эпиднадзора Раушан ДУНАСАРОВА. - Сегодня пришли результаты обследования контактировавших с учителями школьников, среди которых у четырёх восьмиклассников выявлен ковид. После этого мы сразу перевели всю школу на дистанционный формат. Всего там учатся 1 039 детей. Могу также сказать, что 162 сотрудника были вакцинированы.

По данным пресс-службы отдела образования, сотрудники ОШ № 7 прошли вакцинацию в конце апреля 2021 года. Однако в ведомстве не смогли ответить на вопрос о том, были учителя привиты вторым компонентом или нет.

В самой школе "НГ" пояснили, что директор находится на больничном, но диагноз не уточнили.

Фото Георгия ГОВОРОВА