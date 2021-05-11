В чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги стартовала серия игр за третье место. Борьбу ведут костанайский «Тобол» и актауский «Каспий». Победителем серии станет клуб, одержавший три победы.

Первые два матча пройдут в Костанае, затем команды переберутся в Актау (15 и 16 мая). И если понадобится провести пятый матч, то заключительная встреча пройдет вновь в Костанае 20 мая.

В регулярном чемпионате команды встречались шесть раз. «Тобол» одержал четыре победы - 91:66 (в Актау), 86:69, 97:73 и 78:74 (в Костанае) и дважды уступил в гостях - 71:77 и дома - 73:77.

Под кольцом Рустам Валиев

Первый матч серии за бронзу прошел на площадке СРК «Костанай». Начали встречу в равной борьбе, к середине первой четверти хозяева площадки имели перевес всего в два очка. «Каспий» сумел выйти вперед, но игровой отрезок завершился в пользу «Тобола» - 22:15. Больше половины очков - 13 - принес в копилку команды Павел Ильин.

Во второй четверти актауские баскетболисты вновь уступили, на этот раз шесть очков - 30:24, команды ушли на перерыв при счете 52:39 в пользу «Тобола».

Продолжив контролировать ход игры после отдыха, хозяева довели свое преимущество до 22 очков, выиграв и третью десятиминутку - 24:15.

И лишь в заключительном игровом отрезке костанайские баскетболисты позволили себе расслабиться, уступив со счетом 12:22. Но победа в матче все же была убедительной - 88:76.

С мячом Шаим Куанов

Лучшим игроком матча в составе «Тобола» был признан Ильин, набравший 22 очка, сделавший 6 подборов и 6 передач. На счету одного из самых результативных игроков чемпионата Антона Быкова 18 очков, немного отстал от него Константин Двирный - 15 очков.

Вторую домашнюю встречу "Тобол" проведет сегодня вечером.

Фото с сайта nbf.kz