Сообщение о возгорании в 5-этажном доме в 5-м микрорайоне поступило на пульт дежурного СПЧ-3 Лисаковска 9 мая, в 15.00.

Как сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе ДЧС Костанайской области, прибывшие пожарные обнаружили в первом подъезде сильное задымление.

"Жильцы оказались в опасной зоне, - пояснили в ведомстве. - Открытым пламенем горела квартира на 4-м этаже. Для тушения пожара, спасения и эвакуации граждан в условиях, непригодных для нормального дыхания, в работу включились сразу три звена газо-дымозащитной службы в составе 9 человек".

Из подъезда по лестничному маршу эвакуировали 13 человек, в том числе 3 детей. Спасли 9 человек, в том числе 3 детей. Двух человек из окна квартиры на 3-м этаже пожарные спустили на землю при помощи трехколенной лестницы.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 18 человек личного состава. В 15.48 огонь локализовали, а в 15.52 пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Фото пресс-службы ДЧС