Костанайская горэлектросеть опубликовала на своем сайте план работ с 11-го по 14 мая 2021 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов. Электроэнергии в эти дни не будет по следующим адресам.

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ТП-542 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ)

с 11 по 14 мая с 10:00 до 17:00



Частный сектор: ул. Садовая 19,21, 30 г, 30 в, 32, 34, 28/1-28/31,26/2-28/36, ул. Хакимжановой 112/2, 106/13-106/26, 38-40,11/2, ул. Комарова 17-63, ул. Сералина 27-32,27-73, ул. Джангильдина 1-34, пр. Садовый 26/2-26/36, 28/1-28/31, пр. Соколовский 31/1-31/13.

п. Амангельды (техническое обслуживание)

11 мая с 14:00 до 18:00

- магазин «Колокольчик», «Жанар», ИП «Умирбаев», почта по ул. Парковая 14 а, мебельный цех по ул. Ленина 38.

Частный сектор: ул. К. Маркса 2-90, ул. Дружбы 1-51, ул. Мира 10-21, ул. Рудненская 8-18, ул. Тепличная 1-16, ул. Парковая 1-37, ул. Ленина 9-55, ул. Набережная 22-45, ул. Гоголя 2-24, ул. Целинная 2-37.

ТП-161А (техническое обслуживание)

11 мая с 10:00 до 17:00

- АЗС «Эталон» № 6, приемник-распределитель,

Частный сектор: ул. Рудненская 23/1-23/12, 22/2-22/12, 28/1-28/13, 6/1-6/12, 18/2-18/16, ул. Хакимжановой 55-81, 118, 118 а-154, пр. Соколовского 42/1-42/14,18/2-18/16, 50/1-50/11, ул. Комарова 101-131, ул. Джангильдина 36-72, ул. Панфилова 1-19.

ТП-141 (техническое обслуживание)

11 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Журавлевой 61-97, ул. Шаяхметова 1-20, 13/1-13/12, ул. Чехова 1-43, 17/1-17/16, ул. Фролова 121-177, ул. Летунова 6-16, ул. Бородина 4-18., ул. Джангильдина 34/1.

КТП-17 (техническое обслуживание)

14 мая с 14:00 до 17:30

Частный сектор: ул. Бородина 45-59, ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10, ул. Шаяхметова 42-82, ул. Летунова 37-76, 54/1-54/17, 72/1-72/11, ул. Павлова 129-163, 141/1-141/13.