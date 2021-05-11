В 2020 году доля интернет-пользователей от общего количества жителей в возрасте 6–74 лет в РК увеличилась до 88,2%, сообщает finprom.kz. При этом пять лет назад показатель составлял 76,8%.

Иллюстративное фото с сайта boisetcharbon.net

В силу географической протяжённости (Казахстан занимает 9-е место в мире по площади) и «разброса» населения наиболее популярным и значимым в стране является мобильный интернет. К 1 апреля 2021 года в Казахстане насчитывалось 16,1 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету. За год их количество увеличилось на 8%, за пять лет - сразу на 45,9%. Вопрос скорости и стоимости интернета вышел для казахстанцев на первое место.

Несмотря на непростую географическую специфику, требующую обеспечения покрытия гигантских пространств, мобильный интернет в РК - один из самых дешёвых в мире. Теперь это подтверждает и глобальный рейтинг Internet Accessibility Index, где Казахстан вошёл в ТОП-5 стран с самым дешёвым мобильным интернетом.

Средняя стоимость 1 Гб в РК составила $0,9, в то время как во многих развитых странах она превышала $9–10. Если в Казахстане за 15 Гб интернета платят в среднем $13,5, то в Германии - $73,5, в Японии - $84, в Соединённых Штатах - $144, в Канаде - $166,5, в Швейцарии - $192.

Страной с самым дешёвым мобильным интернетом в мире оказалась Индия, среди лидеров также Израиль и Россия.

Кроме того, в исследовании отметили, что Казахстан обладает одним из самых передовых телекоммуникационных секторов в Центральной Азии. Хорошие волоконно-оптические сети и развитая инфраструктура мобильного и фиксированного широкополосного доступа позволяют провайдерам и операторам мобильной связи предлагать абонентам более крупные пакеты трафика, в которых цена за 1 Гб данных ниже.

В целом была бы ожидаемой ситуация, при которой чем больше территория страны и чем дороже обходится обеспечение покрытия, тем выше формируется конечная стоимость интернета для пользователей. Однако в РК дела обстоят иначе: операторы мобильной связи вкладывают значительные инвестиции в сектор, но, тем не менее, конечная цена для абонентов сохраняется низкой. В 2020 году инвестиции в сферу информации и связи увеличились на 37,2%, до 140,9 млрд тенге, а уже по итогам первого квартала текущего года сумма инвестиций выросла сразу на 63,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Операторы сотовой связи также значительно увеличили капитальные затраты. В 2020 году капитальные затраты Beeline выросли на 32,5% и составили 61,2 млрд тенге. В Kcell капитальные затраты увеличились на 32,9% - до 26,8 млрд тенге.

Во время пандемии казахстанцы периодически жаловались на недостаточную скорость интернета. Возможно, именно низкие цены явились сдерживающим фактором. Инвестиции в телеком-оборудование нужно наращивать постоянно - во-первых, в связи с географической протяжённостью Казахстана и необходимостью обеспечить связью даже отдалённые сельские районы, а во-вторых, для того, чтобы сеть справлялась с возросшими нагрузками. Наибольший рост интернет-трафика наблюдается у Beeline: в «пандемийном» 2020 году показатель вырос сразу на 63%. У Kcell трафик увеличился на 40,6%, у Tele2 - на 34%. Такой скачок объёмов используемого трафика вполне ожидаем на фоне перехода на дистанционный формат работы и обучения, да и в целом с учётом переноса значительной части жизни большинства казахстанцев в онлайн.

По прогнозам информационного ресурса Statista, мобильный интернет-трафик во всём мире и далее будет только расти. Среднегодовой рост трафика за 2018–2022 годы составит 46,8%. В Казахстане также неизбежно увеличится потребление интернета. На этом фоне доступ в мобильный интернет становится насущной потребностью, наряду с электро- и теплоэнергоснабжением.