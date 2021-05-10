Во вторник и среду, 11 и 12 мая, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, осадки маловероятны, местами возможен туман.

Фото Георгия ГОВОРОВА

11 мая по области ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9, местами +12 градусов, днём +18...+23, местами +26 градусов. В Костанае в этот день переменная облачность без осадков, ночью +6...+8, днём +21...+23 градусов.

- Погода в ближайшие дни будет формироваться под влиянием антициклона с европейской части материка, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - 12 мая по области ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, местами -1 градус, днём +20...+25, местами +28 градусов.

В Костанае 12 мая малооблачно, без осадков. Ночью +5...+7, днём +22...+24 градусов.