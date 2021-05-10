"Мисс Кызылорда-2019" Камилла Серикбай уехала в США на подготовку к финалу крупнейшего конкурса красоты "Мисс Вселенная". Несколько месяцев до этого она готовилась к конкурсу на родине, сообщает Sputnik Казахстан.

В 2019 году Камилла выиграла конкурс "Мисс Кызылорда" и представила родной город на финале "Мисс Казахстан". Девушка знает несколько языков, занимается каратэ и имеет коричневый пояс. В Instagram она выкладывает личные фото и демонстрирует растяжку в шпагате.

Для конкурса Камилла снялась в презентационном ролике. Она также написала небольшой текст о Казахстане, где рассказала об уникальной природе страны, о ее горах, степях и озерах.

"Казахи, сами кочевники, знают, как важно дать путешественнику кров и еду. Поэтому кадры нашего богатого дастархана традиционно вошли в мой презентационный ролик рассказа о стране", - написала кызылординка.

Впервые на площадке Мисс Вселенная будет представлен объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - ущелье Тамгалы с более 2 тысячами петроглифов эпохи бронзы.

Конкурс "Мисс Вселенная" пройдет 16 мая 2021 года в США, городе Холливуд, штат Флорида.

Проголосовать за Камиллу Серикбай можно на сайте конкурса или в мобильном приложении Miss Universe.