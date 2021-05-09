Матч 10-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги между костанайским «Тоболом» и гостями из Атарау из одноименного клуба прошел сегодня, 9 мая. Ни болельщикам, ни игрокам не помешала не совсем футбольная дождливая погода, так как встреча проходила в манеже «Тобыл-Арена».

Придавало интриги матчу то, что у «Тобола» появился шанс оторваться от потерявших накануне очки ближайших преследователей - «Кайрата» и «Тараза». Интерес к игре повышал и такой факт, что «Атырау», отстававший до этого тура от идущего на второй строчке в турнирной таблице «Тобола» на семь очков, не проиграл в пяти предыдущих турах, набрав в них 11 очков и одержав три подряд победы в последних играх.

Всего же команды провели в рамках чемпионатов Казахстана 53 встречи, в которых «Тобол» одержал 28 побед, «Атырау» - 12, еще 13 матчей не выявили победителя. Заметное преимущество у «Тобола» и по количеству забитых голов – 80:46. На своем поле костанайские футболисты в 27 матчах проигрывали атыраусцам лишь дважды при восьми ничьих. Разница голов - 45:1.

Подопечные Арама Восканяна настраивались дать «Тоболу» достойный бой. Хозяева поля захватили инициативу с первых минут встречи, но к середине первого тайма стало очевидным, что атыраусцы и не собирались отсиживаться в обороне. И, как казалось в первые десять минут, ожидаемого преимущества «Тоболу» добиться не удалось. На поле было очень много борьбы, а вот опасных моментов создали немного.

Два хороших момента были в первой половине встречи у лучшего бомбардира «Тобола» - сербского нападающего Неманьи Николича. В первом случае стоит отметить великолепную игру голкипера гостей Арама Айрапетяна, в падении выбившего мяч на угловой.

Перед самым перерывом опасно бил по воротам «Атырау» португальский форвард Тони Сильва, пославший мяч головой после подачи капитана «Тобола» Азата Нургалиева при розыгрыше углового удара. У гостей очень активен был нападающий Алексей Родионов.

В начале второго тайма очень опасно пробил по воротам из пределов штрафной площади Руслан Валиуллин и вновь на высоте был Айрапетян.

«Тобол» заметно прибавил в скорости, чаще атакуя ворота соперников. На 55-й минуте наставник хозяев Григорий Бабаян провел двойную замену - на поле вышли полузащитники Серикжан Мужиков и французский легионер Жереми Манзорро. Однако еще более полутайма хозяева не могли свое ставшее более явным преимущество воплотить в голы.

Это удалось сделать на 80-й минуте Мужикову, который со второй попытки добил в ворота мяч, отбитый Айрапетяном после удара Николича с близкого расстояния. А уже в дополнительное время отличился Манзорро, точно пробивший по центру после прострела с правого края.

«Тобол», набрав 21 очко, сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице, на четыре очка опережая «Кайрат» и «Тараз» и на пять очков отставая от «Астаны».

«Тобол» - «Атырау» 2:0 (0:0)

Голы: Мужиков 80 (1:0), Манзорро 90+3 (2:0).

Фото пресс-службы ФК "Тобол"