Праздничная программа началась в 12 часов. Для артистов подготовили две сцены: сначала они пели возле областного акимата, затем выступали в районе ТЦ "MART". Так организаторы попытались избежать скопления граждан.

Изначально планировалось разбить выступления артистов 30-минутными перерывами. Но из-за дождя планы пришлось изменить и на сцену выступающие поднимались, как только добирались до площади.

- Мы поём и танцуем, - поделилась впечатлениями от концерта жительница Костаная Галина ПОТАПОВА. - В прошлом году из-за карантина мы сидели дома, а в этом году наконец дождались концерта. Мне очень нравятся наши артисты. Мы им подпеваем. Молодцы! Мы сюда пришли из парка Победы, где тоже возложили цветы, но там грустно. Столько фамилий выгравировано на обелиске, так жалко тех, кто не вернулся. У меня отец воевал и погиб, Хорошунов Степан Иванович. Дошёл до Берлина. А в центре чувствуется праздник Победы! Здесь и людей, как мне кажется, больше.

Среди зрителей нам повстречался Леонид ДЯЧКОВ. 12-летним его увезли из Днепропетровска в самое страшное место на планете - концлагерь Освенцим. Дважды бежал, второй раз удачно.

- После побега нас подабрал женский зенитный дивизион, где я полгода служил на прожекторе, - рассказал Дячков. - Не хочу вспоминать о прошлом. Сегодня был в парке Победы, возложил цветы. Пришёл в парк с двумя гвоздиками, не успеваю пройти 20 метров - у меня уже 5 гвоздик. Люди подходят, дарят. В центр потом долго добирался. Наверное, сегодня сотни две моих фотографий сделано. Вижу детей - уже прячусь. Шучу.

Костанайские артисты пели старые военные песни, иногда на двух языках. Выступали домбристы.

Певец Арыстан КУРМАНОВ исполнил "Случайный вальс", предложив зрителям, пока он поёт, потанцевать. Костанайцы то ли послушались, то ли не смогли удержаться при звуках мелодии Марка Фрадкина.

Перед финальным припевом Курманов и сам пригласил на танец кого-то из зрителей.

- Это праздник памяти, это праздник Победы, это праздник моих дедов, чтобы помнить о тех страшных днях и годах, - рассказал он "НГ" после выступления. - Эти песни у нас в душе, они записаны в нашей памяти. У меня на фронте воевал дед - старший сержант Жумагали Курманов. Он ушёл из Кустаная в 1942 году, воевал под Ленинградом, домой вернулся в августе 1945-го.

Большой популярностью конечно пользовались песни "Летят журавли", "День Победы", "Синий платочек", "Катюша". Последнюю в дуэте спели Ольга Половьянова и Оксана Шум.

В последние несколько дней с этой песней они персонально поздравляливетеранов, приезжая к ним прямо под окна дома вместе с другими артистами ДК "Мирас".

- Концерты с такими перерывами непривычны, но ничего, - поделилась с "НГ" Оксана ШУМ. - Для меня это и праздник, и день скорби. Мой дед, Шум Иван Васильевич, ушёл на фронт в 1944 году, участвовал в 45 боях в качестве пулемётчика, у него пулемёт Дегтярёва был, дошёл до Берлина. Тяжелее всего было выступать перед ветеранами лично - когда смотришь им в глаза, очень хочется плакать. Сложно сдерживаться.

Возле областной прокуратуры установили военную палатку. В ней разместилась экспозиция музея департамента полиции, областного историко-краеведчекского музея и картинной галереи, а также выставка книг о Великой Отечественной от библиотеки им. Толстого.

Среди экспонатов: каски и предметы быта советских солдат, шинель генерал-майора Л. В. Яковлева, командовавшего сформированной в Кустанае 151-й отдельной стрелковой бригадой, и шинель штурмовавшего Берлин Героя СССР С. Н. Темирбаева.

- В нашей экспозиции - оружие Победы, всё настоящее. Еще часть изъята у преступников, часть добровольна сдана и хранится в музее ДП Костанайской области, - рассказал "НГ" хранитель музея Танаткан ДЕЛЬМУХАМБЕТОВ. - Это лишь часть нашей коллекции. Перед вами пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ), пистолет-пулемёт Рожкова, винтовка Мосина, снайперская винтовка Токарева и изобретённый уже в конце войны автомат Калашникова. Также у нас есть пистолеты ТТ и "маузер". А ещё фуражка милиционера времён войны. Если вдруг сегодня костанайцы не смогут посмотреть нашу выставку, они всегда могут посетить наш музей по ул. Баймагамбетова, 197. Только нужно заранее подать заявку в дежурной части и собрать не менее 10 человек. Экскурсии проводятся бесплатно.

Примерно в 15 часов концертная проблема завершилась. Артисты быстро собрали оборудование и поскорее унесли его подальше от дождя. А горожане продолжали гулять в центре и сами напевали военные песни.

Фото Ксении РЕБИК