Участие в церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в парке Победы сегодня, 9 мая, приняли 13 ветеранов Великой Отечественной войны.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы начались на площади перед облакиматом. Под музыку духового оркестра стартовала колонна белых автомобилей, на пассажирских сиденьях сидели ветераны.

Возглавила колонну группа из 8 байкеров. По ул. Баймагамбетова они проехали к парку Победы. Подвезли ветеранов прямо к сцене перед мемориалом.

- Ежегодно мы посещаем парк Победы, обычно это, правда, происходит днём или ближе к вечеру, когда здесь уже нет никого, а в этом году власти пригласили нас на это мероприятие и мы согласились, - рассказал "НГ" лидер мотоклуба МС R19 Василий ЛИЗУНКИН. - Изначально нам разрешили 4 человека включить в состав колонны, потом увеличили до 8 байкеров. В парк сразу не пустили, около 30 минут ждали возле центральной арки, пока закончится официальная часть. Оба моих деда воевали, не все вернулись домой. Для нас важно почтить память павших и возложить цветы.

Официальная церемония продлилась около 10 минут: речь ведущих, минута молчания под звуки метронома, торжественное возложение праздничной гирлянды к памятнику, ружейный залп в память о погибших и возложение цветов.

Первыми венок к Вечному огню поднесли аким Костаная Кайрат Ахметов и председатель городского совета ветеранов Юрий Харьяков.

После чего в парк стали запускать всех желающих группами примерно по 10 человек, чтобы избежать столпотворения.

- Специально к празднику прихала в Костанай, - рассказала "НГ" депутат мажилиса Парламента РК Екатерина СМЫШЛЯЕВА. - Для меня это очень важный праздник, я отдаю дань памяти своим предкам - участникам Великой Отечественной. В прошлом году ушла из жизни моя бабушка, которая была труженицей тыла. Это мой главный праздник. Я после обеда сюда ещё детей приведу, чтобы и они помнили.

Ветераны после возложения цветов вместе с сопровождающими направились к автомобилям, чтобы поехать домой.

- Я ребят потерял, хороших и надёжных, - вспоминает 98-летний Иван КОТЕЛЕВСКИЙ. - Когда началась война, мне было 18 лет. Я родом с Алтайского края. Помню, как мы праздновали окончание учёбы - я на гитаре играл, залетает какой-то паренёк и кричит: "Германия напала на нас!". У меня по спине пробежал мороз. Я служил сначала в роте автоматчиков, потом меня в артилеристы перевели. Мы с моим товарищем, командиром орудия Юрием Ипатовым 11 месяцев не выходили из боя. Как где нужно обороняться, нас сразу в траншею. Тяжело вспоминать, но такая доля у нас была. Мы защищали Родину. Мы никаких подвигов не совершали, я считаю, мы исполняяли долг. Больше всего мы боялись попасть в плен или стать калекой. Когда защищали Истру, мне барабанную перепонку перебило. Война для меня закончилась 28 апреля 1945 года, когда меня осколок ранил в глаз. Я тогда был в Прибалтике, где оставалась отрезанная от основных сил Курляндская группировка немецких войск.

Позже в парк Победы пустили всех желающих. Люди приходили семьями, возлагали цветы и активно фотографировались. Многие пришли с портретами своих родственников и с их медалями.

- Я пришла сюда с портретом мамы - ветерана трудового фронта Жгутовой Марии Ивановны, - рассказала жительница Костаная Ирина МАРТЫНЕНКО. - Во время войны она работала на заводе, где выпускали патроны для фронта. Они много чего делали. Траншеи копали, воду проводили. Я очень долго искала документы, которые бы подтверждали, что она трудилась во время войны. Для меня это святой праздник. У меня есть дяди, которые погибли в этой войне. Я пришла сюда почтить память. Немного подождали на центральном входе, через минут 5-10 нас пустили в парк.

Наталья ИСЕНТАЕВА в парк Победы пришла вместе с 8-летним племянником Артёмом и 3-летним сыном Тимуром. Детей нарядили в солдатские гимнастёрки.

- В прошлом году мы приходили в парк, но нас из-за пандемии не пустили. Ну ничего, мы пришли ив этом году, - говорит Наталья. - Костюмы взяли напрокат. Дети видели репетиции парадов, в школе тоже старшекласники репетировали. Дети спрашивают - зачем надевают форму. Мы их нарядили к празднику, детям нравится.

За порядком следили полицейские, которые после возложения цветов подходили к горожанам и просили долго у Вечного огня не задерживаться. За час, который корреспонденты "НГ" провели в парке, больших столпотворений мы не заметили.

Праздничные мероприятия продолжатся в центральной части города. Чтобы избежать скопления людей, концертную программу разбили на части с перерывами по 30 минут. Также в центре можно будет посмотреть выставку оружия и личных вещей солдат.

Фото Ксении РЕБИК