Сауль "Канело" Альварес одержал победу над Билли Джо Сондерсом в объединительном бою во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча боксеров стала главной на шоу в Арлингтоне (штат Техас, США) на крытом стадионе AT&T Stadium. На кону стояли пояса WBC и WBA, принадлежащие мексиканцу, и титул чемпиона WBO, которым владел британец.

Бой был рассчитан на 12 раундов. Сондерс оказал достойное сопротивление, и некоторые судьи отдавали ему предпочтение по ходу поединка. Но после восьмого раунда угол британца выбросил полотенце. Очевидно, у него была обнаружена травма, так как на последних минутах он не мог нормально боксировать, а в перерыве врачи осматривали его глаз.

Таким образом, Сондерс потерпел первое поражение в карьере. Для "Канело" же это 56-я победа - 38-я досрочная.

Напомним, что ранее Альварес выразил готовность после объединительного боя с Сондерсом провести третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Но главным его условием является лимит второго среднего веса.